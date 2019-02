Er zijn weer nieuwe bijbelvertalingen, nog maar 3988 talen te gaan

De Bijbel is al sinds mensenheugenis het meest gelezen boek ter wereld, maar toch zijn er nog vele miljoenen mensen voor wie Gods woord onbereikbaar is. Om de eenvoudige reden dat er nog een heleboel talen zijn waarin het boek nimmer is vertaald. En daarom werkt de United Bible Societies (UBS), waar het Nederlands Bijbelgenootschap bij is aangesloten, gestaag door aan nieuwe bijbelvertalingen. Vorig jaar, meldt de UBS, kwamen er dankzij die vertalingen 77 miljoen mensen bij die voor het eerst de Bijbel – of een deel ervan – in hun eigen taal kunnen lezen. Zij spreken een van de 44 talen waarin het boek voor het eerst werd vertaald.

Lees verder na de advertentie

In negen van die talen is de gehele Bijbel nu voor het eerst beschikbaar. De rest van de nieuwe vertalingen is beperkter: daar werd alleen het Nieuwe Testament of kleinere gedeelten van de Bijbel voor het eerst vertaald.

246 miljoen mensen kunnen de Bijbel nog niet lezen in hun eigen taal

Het gaat niet om vertalingen in kleine inheemse talen, zoals het Kikongo (een inheemse taal die in delen van Angola wordt gesproken) of het Blin (dat in een klein deel van Eritrea en het oosten van Soedan door zo’n 120.000 mensen wordt gebruikt).

De complete Bijbel is nu beschikbaar in 692 talen. Het Nieuwe Testament is in 1547 talen verschenen, en kleinere delen van de Bijbel zijn te lezen in nog eens 1123 talen. Dat klinkt als flink wat – en met al die vertalingen wordt dan ook het overgrote deel van de wereldbevolking bereikt – maar het aantal talen waarin de Bijbel nimmer is vertaald is nog veel groter, meldt de UBS. Dat zijn er 3988, gesproken door in totaal zo’n 246 miljoen mensen. De UBS heeft een twintig-jarenprogramma opgesteld: in die decennia wil de organisatie nog eens 1200 vertaalprojecten afronden.

Lees ook: