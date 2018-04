Er kan maar één paus zijn. Toch hebben we er twee.

Net als vorige jaren bracht paus Franciscus in de week voor Pasen een bezoek aan zijn voorganger Benedictus XVI die hemelsbreed een paar honderd meter van hem vandaan woont in Vaticaanstad. Het is langzamerhand een traditie. De huidige paus brengt zijn beste wensen over ter gelegenheid van het belangrijkste christelijke feest dat er is en de twee praten wat.

Dit jaar was de ontmoeting enigszins beladen. Dat komt door een rel die inmiddels bekend staat als 'Lettergate'. Twee weken geleden nam Dario Viganò ontslag als hoofd van alle Vaticaanse media- en communicatiebureaus, omdat hij een aanbevelingsbrief van Benedictus XVI naar aanleiding van een reeks boeken over de theologie van paus Franciscus gecensureerd had. In de door het Vaticaan vrijgegeven versie van de brief ontbrak bijvoorbeeld de passage waarin Benedictus zijn verbazing uitsprak dat ook de Duitse theoloog Peter Hünermann, bekend vanwege zijn kritische houding ten opzichte van paus Johannes Paulus II en ook Benedictus XVI, een bijdrage mocht leveren. Verder was een aantal regels onleesbaar gemaakt waarin Benedictus liet weten dat hij de elfdelige uitgave over de theologie van Franciscus überhaupt niet had gelezen en er daarom geen commentaar op kon leveren.

Hoe moest Benedictus zich bijvoorbeeld gaan noemen? 'Emeritus bisschop van Rome' of 'emeritus paus'?

Het leek erop dat het Vaticaan er alles aan gelegen was om duidelijk te maken dat er continuïteit bestaat tussen de pontificaten van Franciscus en Benedictus en dat ook de Argentijnse paus over theologisch vernuft beschikt. En, wat is daarbij een groter bewijs dan een lovende aanbevelingsbrief van de paus-theoloog Benedictus XVI zelf?