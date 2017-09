Entree voor een kerk? God hoort gratis te zijn

We zagen de kathedraal al van veraf liggen. Dat gaf vertrouwen. Je moest een poortje door. Ik was al bijna bij de ingang toen ik een bord aan de muur zag hangen: ‘Toegang 12,50 pond’. Nu heb ik weinig principes in mijn leven, maar betalen om een kerk in te mogen: daar pas ik voor. God is gratis.

Nu zag ik op datzelfde bord dat er die avond een Evening Service met preek zou zijn. Dan zouden ze toch geen toegang heffen? Een koopje.

De humeurige dienaar van God bij de kerkdeur was woedend. “Dit is erg respectloos”, beet hij ons toe.

We gingen eten en vergaten de tijd. Tien minuten te laat glipten we de kathedraal in. De kinderen bleven buiten wachten. We werden opgewacht door een priester of diaken met een slecht humeur van minstens achthonderd jaar oud. Hij verwees ons naar het koorgestoelte. Daar werden we opgewacht door een aardige oude man die ik er stiekem van verdacht in een ver verleden weerman van de BBC te zijn geweest. Hij gaf ons een boekje en bracht ons naar onze plaats. Ik sloeg het boekje open en zag dat we aan het begin van de Evening Service waren. Dit zou nog minstens een uur gaan duren. En onze kinderen stonden buiten, onwetend en al. Dus wij er weer uit. Op kousenvoeten en niemand aankijkend.

De humeurige dienaar van God bij de kerkdeur was woedend. “Dit is erg respectloos”, beet hij ons toe. Ik wilde nog zeggen: “ Nee, entree vragen om met Onze Lieve Heer in contact te komen, dat is fraai.” Maar nog een moord in de kathedraal leek mij overdreven.

Een dag later, op weg naar het door God persoonlijk aangelegde Isle of Wight, maakten we een tussenstop in Winchester. Ook daar wilde ik naar de kathedraal, en wel om het graf van Jane Austen te zien. U weet wel: van ‘Sense and Sensibility’. Eerst lunchten we nog in een restaurant waar de hygiënische omstandigheden sinds de tijd van Jane Austen niet verbeterd waren en daarna liepen we naar de kathedraal, met afstand het mooiste gebouw van de stad. “Ook hier moeten we betalen”, riep mijn dochter mij al van verre toe. Ik dacht: zou er ook zoiets als het grootste museum van Engeland zijn?

De musealisering van kerken leidt volgens mij niet tot meer geloof, mochten sommigen dat hopen.

Dit moet ik even uitleggen.

Elf kerken en twee synagogen zijn door het Utrechtse museum Catharijneconvent onlangs omgedoopt tot ‘Het Grootste Museum van Nederland.’ Meevaller: je kunt er gratis in. Op de website van het ‘Het Grootste Museum van Nederland’ lees ik dat veel mensen in ons land ongemerkt aan kerken en kathedralen voorbij lopen. Dat is inderdaad een grote schande. ‘En dat terwijl Nederlandse kerken de prachtigste kunstvoorwerpen herbergen, gemaakt door de beste kunstenaars en opgenomen in magistrale decors.’

Een kerk is een godshuis, een plek om dichterbij de Allerhoogste te komen. De kunst in het kerkgebouw staat in het teken van dit verlangen, is dienstbaar aan het mysterie. De vraag is of het een goede zaak is dat een museum zomaar dertien godshuizen plotsklaps tot museum benoemt. Dan kan er zomaar wat mis gaan.

Het beste voorbeeld hiervan is de Sixtijnse Kapel in Rome. Die is al sinds jaar en dag opgenomen in de route van de Vaticaanse Musea. Je loopt er naar toe en alles om je heen is een museum. Overal souvenirstandjes en humeurige suppoosten. Maar als je dan eindelijk in die wereldberoemde kapel bent, mag je niet fotograferen en moet je je mond houden, want - zo maken de suppoosten je duidelijk - je bevindt je in een gewijde ruimte.

De musealisering van kerken leidt volgens mij niet tot meer geloof, mochten sommigen dat hopen. Als je denkt een museum binnen te treden, wordt het nooit meer een kerk.

Uiteindelijk heb ik in Winchester toch maar een kaartje gekocht en kon ik Jane Austen de eer bewijzen die haar toekomt. De kathedraal is schitterend. Eén lang, groot uitroepteken van goddelijke charme.

Toen ik de kerk uitliep, zag ik dat mijn kaartje maar liefst een jaar geldig was.

Kijk: dat was nou weer een gul gebaar van deze kathedraal.

Dat zou een museum nou nooit doen.

