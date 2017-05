Engelse schrijver Stephen Fry in Ierland mogelijk vervolgd wegens godslastering

Fry was twee jaar geleden te gast in de televisieshow The Meaning of Life van de Ierse staatsomroep RTÉ. Presentator Gay Byrne vroeg hem wat hij God zou willen vragen als hij aan zou komen bij de hemelpoort. “Ik zou zeggen: botkanker bij kinderen, waar gaat dat over”, trok Fry van leer. “Hoe durft U? Hoe durft U een wereld te scheppen waar zo veel ellende is zonder dat we er schuld aan hebben? Dat is pure kwaadaardigheid.”

Verder verkondigde hij meer op te hebben met de Griekse goden, omdat die zichzelf niet presenteren als alwetend, aldus de komiek. “En denk je dat je op deze manier de hemel binnen zou kunnen komen?”, vroeg de presentator verwonderd. “Dat zou ik niet eens willen”, reageerde Fry. “Ik wil de hemelpoort niet binnengaan op Gods voorwaarden.”

Helaas voor hem deed Fry zijn uitspraken in het verkeerde land. In het rooms-katholieke Ierland is sinds 2009 een wet van kracht die godslastering en het beledigen van een godsdienst verbiedt. Overtreders van de wet kunnen een boete van maximaal 25.000 euro op de mat krijgen.

Aangifte tegen Fry Direct na de uitzending in 2015 vertrok een kijker die anoniem wil blijven naar de politie om aangifte te doen van godslastering. “Ik voelde me niet persoonlijk beledigd door Fry, maar godslastering is een misdaad in Ierland, dus ik vond dat ik mijn burgerplicht moest doen en Fry moest aangeven”, zegt de kijker tegen The Irish Independent. "Godslastering is een misdaad in Ierland, dus ik vond dat ik mijn burgerplicht moest doen en Fry moest aangeven" Een anonieme kijker van The Meaning of Life De aangifte bleef even op de plank liggen, maar de kijker wordt nu alsnog beloond voor zijn ijver. De politie vroeg hem eind 2016 zijn aangifte te verduidelijken, zodat zij mogelijk over kan gaan tot vervolging van Fry. De komiek wilde niet reageren op de aanklacht. Direct na de uitzending in 2015 beweerde hij tegenover de BBC dat hij niemand heeft willen beledigen. “Ik ben verbaasd dat mijn uitspraken zo’n explosie op Twitter hebben veroorzaakt. Mensen gaan nu het gesprek aan over dit onderwerp, daar ben ik blij mee.” Filosoof Ger Groot vond de godskritiek van Fry maar ouderwets, schreef hij in 2015 in zijn column in Trouw: 'Atheïsten als Stephen Fry zitten vast in de 17e eeuw'

