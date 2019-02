Engelse kerken hoeven niet langer elke zondag open

De kerk begrijpt al langer dat het niet altijd mogelijk is om aan de wet te voldoen. Met expliciete toestemming van de bisschop kon een kerkdienst uitvallen. “Dat brengt veel bureaucratie met zich mee”, zegt Pete Broadbent, bisschop in Londen, tegen de BBC. Hij nam het initiatief voor de wetswijziging, die deze week is aangenomen tijdens de algemene synode, de jaarlijkse vergadering over kerkzaken.

Kerken hoeven nu nog maar eens in de paar weken een dienst te houden. De verplichte zondagsdienst is verschoven naar regio’s: die moeten zorgen dat er wekelijks een dienst is. Een woordvoerder van de Kerk van Engeland laat weten dat ze geen grote veranderingen verwachten. “Het wekelijkse rooster zal niet veranderen.” In sommige gebieden organiseren kerken de diensten nu al om beurten en de wetswijziging maakt deze praktijk makkelijker.

De verandering is ingegeven doordat de kerk in de provincie krimpt. Er wonen minder mensen op het platteland en door secularisering gaan er minder mensen naar de kerk. De wetgeving sluit dus aan bij de moderne manier om diensten te organiseren, zegt de woordvoerder.

Expats

In Nederland is de situatie anders, zegt David Phillips, priester bij de Anglicaanse kerken in Zwolle en Utrecht. “De kerkelijke wet geldt voor ons ook, maar om praktische redenen wordt er in sommige kerken niet iedere zondag een dienst gehouden. De bisschop weet daarvan.” Bovendien ziet hij geen sterke krimp in Nederlandse Anglicaanse kerken. “In Utrecht is er zelfs groei en hebben we een tweede kerk opgericht.”

Dat komt vooral door de komst van expats en internationale studenten die graag naar een Engelstalige kerkdienst gaan. Hij heeft zelf ook ondervonden hoe lastig het was om kleine kerken open te houden. Toen hij in Canada werkte, bezocht hij vier kerken per zondag. “Het is heel vervelend voor de bewoners in een klein dorp als hun eigen kerk dichtgaat, omdat ze een sterke binding hebben met die kerk.”