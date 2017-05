Emiraten: Europa moet imams beter in de gaten houden

Dat landen als Duitsland de afgelopen jaren veel vluchtelingen hebben opgevangen is nobel, stelt Ali Abdullah al-Ahmed in een interview met Duitse media. “Zo kan het de geschiedenisboeken in gaan: als een nobel, humanitair gebaar.” Maar Europa moet wel oppassen. “Nu rijst de vraag: wat zijn de risico’s? Veroorzaakt dit veiligheidsproblemen?”

Aan welke maatregelen de Emiraten precies denkt, laat Al-Ahmed in het midden. De inlichtingendiensten in Duitsland en andere Europese landen houden radicale moskeeën al lange tijd in de gaten. Het is niet bekend in hoeverre de diensten zicht hebben op de prediking die klinkt in en rond asielzoekerscentra.

Al-Ahmed deed zijn uitspraken in de aanloop naar een bezoek van de Duitse bondskanselier Merkel aan de VAE-hoofdstad Abu Dhabi. Ze heeft er maandag een gesprek met kroonprins sjeik Mohammed bin Said al-Nahjan. Op de lijst met gespreksonderwerpen staan onder meer klimaatverandering en vrouwenrechten, maar ook de conflicten in Syrië, Jemen en Libië.

Voor de Emiraten staat ook de opvang van vluchtelingen hoog op de agenda. Het land financiert enkele opvangprojecten in Jordanië, Irak en Griekenland en maakte in september bekend dat het de komende jaren 15 duizend Syrische vluchtelingen wil opnemen. Naar schatting zijn de afgelopen jaren zo’n 123 duizend Syriërs in de Emiraten beland. Zij staan veelal geregistreerd als gastarbeiders. Hun toekomst is ongewis: als de overheid hun visa intrekt, kunnen ze daar weinig tegen beginnen.

