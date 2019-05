Eerste imams ronden studietraject over Nederland af: ‘Zo anders zijn we helemaal niet’

Ik heb tien jaar geleden een goede baan als operator in de Rotterdamse havens opgezegd en ben me van mijn eigen spaargeld in Marokko gaan opleiden tot imam. Als aanvulling was dit traject heel nuttig. Je hebt je tegenwoordig ook nog te verhouden tot extreme anti-islamitische groeperingen in Nederland, en tot radicalisering van jonge moslims. Nou, de aandacht vanuit de Nederlandse overheid voor imams is wat dit betreft van harte welkom. Niet dat we hier onder de Alkmaarse jongeren te maken hebben met radicalisering. Laat ik het wel meteen afkloppen, nu ik dit hardop zeg. Dat je zoiets niet mee hoeft te maken - alhamdulilla, goddank."

"Van een bevriende imam hoorde ik over het traject voor zittende imams. Ik had er wel oren naar, al wist ik niet precies wat het inhield. Sinds drie jaar ben ik nu imam, en nog wel in de moskee waar mijn familie ook bidt. Dat vind ik iets heel moois, al heeft het ook wel iets geks. Gisteren zat ik mensen op het plein nog in het ootje te nemen, en nu moet ik zeggen: 'Gedraag je'. Het gaat goed, hoor. Ik ben hier op mijn plek.

"Als imams onderling hadden we leuke, pittige discussies. Daarvan op zich leer je al veel: de kunst om met andersgelovigen in gesprek te gaan. Het blijft een uitdaging voor gelovigen om, hoe overtuigd je ook mag zijn, niet te zeggen dat je de waarheid in pacht hebt. Ik vond het heel boeiend om te horen hoe verschillende Nederlandse religieuze stromingen in het verleden met elkaar hebben geworsteld. Dat het land zo verzuild was dat je zelfs protestantse en katholieke voetbalclubs had. Prachtig! Het is leven en laten leven - dat leert ons geloof ook."

We hebben het bijvoorbeeld gehad over handen geven. Ik vind dat je het recht hebt om het niet te doen - rabbijnen geven ook geen hand. Maar ik doe dat wel. Als ik mijn lerares van vroeger tegenkom, of oud-klasgenoten, oud-collega's, dan wil ik niet dat het ongemakkelijk word en dan geef ik die graag een hand. Islamitische geleerden hebben dat ook toegestaan voor in Nederland, waar dat heel normaal is. Dit is niet een hoofdzaak, dit is een bijzaak. Wat ik zei, dit is een verschil, maar het is maar iets kleins."

“Het traject kan de indruk wekken dat 'imams' en 'Nederland' behoorlijk van elkaar verschillen. Maar zo anders zijn we helemaal niet. We delen meer dingen wel dan niet. Ik schat dat meer dan 90 procent van onze normen en waarden gewoon hetzelfde is. Zorgen voor de zwakkeren, goed zijn voor je naasten, mensen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. De verschillen zijn klein.

Aynur Kus Bilgic (43) islamitisch geestelijk verzorger en maatschappelijk werker uit Soest.

"Een ding viel mij heel erg op in de lessen op de VU, en dat is dat de docenten het steeds over 'wij' hadden. Ze zien ons als deel van de samenleving. Net als homo's, christenen en atheïsten kunnen we als moslims onszelf zijn in Nederland. Dat is echt een fijn gevoel.

Bij de geschiedenislessen hoorden we hoeveel strijd hiervoor is geleverd. Dat we een land werden waarin je zelf mag kiezen wat je geloof is, ging niet vanzelf. En het was ook wel grappig: we vinden nu het anti-islam-sentiment al heftig. Maar als je weet hoe pijnlijk en vurig de strijd is geweest tussen protestanten en katholieken: broeders van dezelfde religie!

Al zeggen ze in het nieuws lelijke, onjuiste dingen over moslims, dat zijn mensen morgen weer vergeten, als jij gewoon lief en open blijft Aynur Kus Bilgic

Misschien is het waardevolste wat ik heb geleerd: dat harmonie in de samenleving niet vanzelfsprekend is en inspanning vraagt. Daarbij hoort dat je niet afwachtend bent of in de slachtofferrol kruipt. In het verleden deed ik dat soms wel. De ochtend na de terreuraanslag in Parijs was ik bijvoorbeeld in een winkel toen achter me in de rij iemand boze, onbeleefde dingen tegen me zei. Zo moeilijk is dat. Ik zei maar niets.

Nu ga ik beter om met dat soort situaties. Een stukje verantwoordelijkheid ligt bij mij, voor het beeld dat mensen van moslims hebben. Ik heb een buurvrouw die weleens mopperde en schold tegen mijn gezin, en zei dat ze niet wilde dat hier moslims kwamen wonen. Mijn kinderen durfden niet meer naar buiten als zij de hond uitliet. Ik zei eerst altijd tegen ze: niks zeggen, gewoon glimlachen. Maar op die manier veranderde er niets. Tot ik een tijdje terug begon met af en toe een praatje met haar te maken over iets aardigs. En nu zei dezelfde vrouw laatst tegen mij: 'Succes met de ramadan'. Mooi hè?

Ik zeg ook tegen mijn kinderen: al zeggen ze in het nieuws lelijke, onjuiste dingen over moslims, dat zijn mensen morgen weer vergeten, als jij gewoon lief en open blijft. Dát is wat ertoe doet, en wat mensen gaan onthouden."