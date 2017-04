Een werkelijk betekenisloos universum kunnen we ons niet voorstellen

Ja, het leven is lijden: een tranendal met de dood als einde. Maar die laatste blijkt geen noodlot dat het hele bestaan alsnog zin- en betekenisloos maakt. De dood heeft niet het laatste woord.

Religie zoekt een andere werkelijkheid achter de meest zichtbare feiten. Je zou haar met enige fantasie een ‘complottheorie’ kunnen noemen, als ze de mensheid inmiddels niet zo gunstig gezind was. Bij een complottheorie gaat het om een niet-zichtbare samenzwering die bedreigend is, zo stelde Mark van Vugt in deze krant vast. In oude tijden ging het er in de godsdiensten nogal eens zo aan toe.

Het aardse geluk

De Griekse en Germaanse goden bekreunden zich zelden om het aardse geluk. Mensen waren pionnen op hún schaakbord, terwille van hún plezier. In het Oude Testament zie je dat veranderen, in het Nieuwe en in de Koran zet zich dat door. Er is maar één God en hij is de mensheid welgezind: een sensatie in het religieuze universum.

Of je die religie nog een complottheorie kunt noemen, weet ik niet. Wel dat de behoefte eraan in onze samenleving gevoelig is afgenomen, zonder dat daarmee ook onze neiging overal geheime bedoelingen achter te zoeken is verdwenen. Zelfs het darwinisme, de meest radicale afrekening met elke notie van opzet in de natuur, moet daar steeds weer aan geloven. ‘De natuur wil...’, ‘de natuur doet dat om...’: de gehardste materialisten ligt het in de mond bestorven. Gods bedoelingen zijn simpelweg die van ‘de natuur’ geworden.

Hoe gemakkelijk we vervallen in het complot-denken van verborgen intenties, illustreerde Mark van Vugt met een experimentje. ‘In een Amerikaanse studie kregen mensen een reeks van letters te zien, bijv OXOOXXXOXOOXXX,’ schreef hij. ‘De meeste mensen dachten een patroon waar te nemen, totdat de psycholoog uitlegde dat hij een muntje had opgeworpen en bij elke kop een O en elke munt een X had gezet.’

Ironisch is dat voorbeeld wel. Want hoe toevallig die reeks ook tot stand gekomen was, de proefpersonen hadden wel degelijk gelijk daarin een patroon te zien. Al was het maar omdat hij bestaat uit twee keer dezelfde configuratie OXOOXXX. Dat kan toeval zijn, maar die regelmaat is onmiskenbaar.