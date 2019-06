Een voormalige kerk omvormen tot trampolinehal? Dan is slopen toch beter

Helemaal begrijpen deed ik het niet, dus knikte ik maar beleefd en sprak de hoop uit dat ze snel geholpen zou worden. Niet dat de kans daarop groot was. De deur van de orthopedisch chirurg ging af en toe open om een patiënt binnen te laten, maar nooit werd de naam van die vrouw naast mij door de overvolle gang geroepen. Steeds moest ze een spoedgeval voor laten gaan.

“Ze zijn me vergeten”, sprak ze en klikte moedeloos een filmpje aan op haar mobiele telefoon. Ik keek stiekem mee – niet netjes, ik weet het. Ik zag op het filmpje een kerk in een omgeving die op de een of andere manier vertrouwd aanvoelde en hoorde een stem in het Italiaans zeggen: “ Ik ben nu in Nederland en moet je nou kijken, deze katholieke kerk wordt een meubelhal. Dat is toch belachelijk.”

Even had ik de neiging om onmiddellijk aan alle wachtenden in die overvolle gang van dat Romeinse ziekenhuis mijn excuses aan te bieden voor zoveel liefdeloze omgang met een kerkgebouw. Later ben ik op internet op zoek gegaan naar de bewuste kerk, maar ik kon ’m niet vinden.

Het zou me niet verbazen als het verhaal klopte. Er gebeuren in ons land allerlei vreemde dingen met voormalige katholieke godshuizen.

Neem de kerken waar mijn ouders ooit werden gedoopt. Die van mijn moeder werd al langer geleden aan de eredienst onttrokken en geschikt gemaakt voor feesten, partijen en lezingen. Daar kan je al iets van vinden. Maar die van mijn vader, ook een Mariakerk, werd een dansstudio. Au.

Trampolinehal Maar het kan altijd nog gekker in katholiek Nederland. In Hilversum is er sinds september vorig jaar in de voormalige Clemenskerk een trampolinehal gevestigd. ‘Jumpen, stunten en chillen in de rijksmonumentale Clemenskerk in Hilversum! Dat is een super sportief en gezellig uitje voor jong en oud. Boek nu een jumpsessie vanaf € 7,-p.p. en kom springen in het mooiste en beste indoor springpark van Nederland’, kraait de website. Je vraagt je af wat kerkbesturen en bisdommen bezielt om het allemaal toe te staan Arme Clemens Maria Hofbauer, de heilige Tsjechisch-Oostenrijkse priester aan wie de kerk gewijd was. Hij moet toezien hoe het in ‘zijn’ kerk niet langer om de hemel gaat, maar alleen nog om de hoogte. Het lijkt niet toevallig dat Hofbauer patroon is van ‘hopeloze zaken’, want daar mag je een springpark in een kerk toch wel onder vatten. Je vraagt je af wat kerkbesturen en bisdommen bezielt om het allemaal toe te staan. Wat zijn eigenlijk de criteria als het gaat om de herbestemming van katholieke kerken na verkoop? Daar worden vaak afspraken over gemaakt in het koopcontract. Een kerk omturnen tot een moskee mag niet. Aanhangers van een in Nederland concurrerende monotheïstische godsdienst die gaan bidden in een kerk, dat ligt politiek gevoelig. Dus liever maar niet. Voor de rest lijkt alles – behalve wellicht een bordeel – toegestaan, als er maar geld in het laatje komt.