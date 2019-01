Een revolutie in refoland: de smartphone ‘is erin geslopen’

Handen in de lucht, zegt docent mediawijsheid Henk Tijssen. “Wie van jullie zegt: ik kan niet meer zonder mijn smartphone?” Van de twintig secretaresses-in-opleiding in Tijssens klas op het Hoornbeeck College in Kampen laten er op deze donderdagochtend slechts twee hun hand op hun bureau liggen. “Oké”, zegt Tijssen, “en waaróm is die telefoon onmisbaar?”

Vanwege WhatsApp, zo blijkt. En Snapchat. YouTube, Netflix. Actieserie Prison Break is populair, net als reality-tv-youtubers Enzo Knol en Djamila. Hier op het Hoornbeeck, een van ’s lands weinige reformatorische mbo’s, klinken dezelfde antwoorden als iedere andere Nederlandse tiener zou geven. “Ik vermoedde het al”, zegt Tijssen, “en toch verbaast het me”.

De afkeer van de televisie is een van de kenmerken van de ruim 200.000 zielen tellende refowereld, de uiterst orthodoxe flank van het Nederlandse protestantisme. Televisie brengt onkuisheid, ledig vermaak en goddeloze praat de woonkamer binnen, is al jaren de gedachte. En dus worden Tijssens leerlingen, net als hun ouders en hun grootouders, geacht zich er verre van te houden. Wie in het grootste reformatorische kerkgenootschap, de Gereformeerde Gemeenten, een tv in de huiskamer heeft staan, kan daar op worden aangesproken. In sommige gevallen kan kijkgedrag leiden tot kerkelijke maatregelen: de tv-kijker mag dan bijvoorbeeld niet deelnemen aan het avondmaal, het sacrament van brood en wijn.

Gefilterd

“De telefoon is erin geslopen”, zegt Tijssen. Toen het internet populair werd, had de refowereld snel een oplossing paraat. Velen lieten hun internet op hun vaste thuis-aansluiting gefilterd binnenstromen, met hulp van een christelijke provider die alleen goedgekeurde sites doorliet en sites met bijvoorbeeld veel seks of geweld blokkeerde. Tijssen: “Maar smartphones kun je niet zo makkelijk filteren. Een paar jaar geleden zagen we ineens: al onze jongeren hebben er een. Eerst alleen om te bellen en te appen, maar inmiddels kijken ze naar dingen waar we van oudsher onze bedenkingen bij hebben. Dat hebben we gewoon niet zien aankomen.”

© Herman Engbers

Met een beetje zelfbeheersing is er niks aan de hand, werpt een van zijn studentes, Emma Snoek, tegen. “Je moet gewoon voor jezelf bepalen wat wel en niet kan. Ik kan best naar een serie kijken waarin gevochten wordt of zo. Of waarin mensen een relatie hebben zonder dat ze getrouwd zijn. Als ik iets zie dat echt te ver gaat, dan sla ik dat stukje gewoon over.” Laatst bijvoorbeeld, toen in een serie geesten werden opgeroepen tijdens het spel glaasje draaien. “Toen heb ik niet meer verder gekeken.” Haar buurvrouw Lijanne Romkes, die tijdens Tijssens uitleg nog snel onder de tafel snapchat-berichten aan het lezen was, knikt instemmend. “Je bent er toch zelf bij.”

Kenners van de gereformeerde gezindte houden er intussen rekening mee dat de telefoon wel voor grote veranderingen kan zorgen. Maar wat die gevolgen van die mediaconsumptie precies zullen zijn, is nog onduidelijk, zegt Johan Roeland, onderzoeker naar media, religie en cultuur aan de VU. “Je zou kunnen zeggen: in de meeste films en series heerst een totaal andere huwelijksmoraal. Als je daar als orthodoxe jongere genoeg mee in aanraking komt, kan het je aan het denken zetten. Dan is het goed denkbaar dat je eindigt in een volstrekt seculiere positie. Voor homoseksualiteit geldt hetzelfde. In die zin kunnen YouTube en Netflix een bedreiging zijn voor de orthodoxie.” Of het daar ook op uit gaat lopen, weten we niet, benadrukt Roeland. “Maar áls het gebeurt, kan de impact groot zijn. De gereformeerde gezindte heeft lange tijd bestaan bij gratie van het isolement.”