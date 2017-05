Een primeur voor de islam in Paradiso

Uit het glas-in-loodraam valt een zonnestraal binnen in de kleine concertzaal van Paradiso in Amsterdam. Hij werpt groene en rode tinten op de witte stof van Amina Waduds gewaad. Binnen een paar minuten gaat de 64-jarige Afro-Amerikaanse feministe en emeritus hoogleraar islamstudies, met neusknopje én hoofddoek, geschiedenis schrijven als eerste vrouw die op Nederlandse bodem het islamitische vrijdaggebed leidt.

Vooraf is er koffie, en een knuffel van Wadud ter begroeting. De eerste man die de Amsterdamse poptempel inloopt krijgt een nog hartelijker welkom. Wadud lacht: "Onze excuus-man!". De man wil niet in de krant. Maar het is aan zijn komst te danken dat Wadud haar unicum op het nippertje haalt.

Gesprekken verstommen. De ongeveer twintig vrouwen en de ene man schikken zich aan de voeten van Wadud

Want een vrouw die het gebed leidt voor vrouwen is niet ongebruikelijk. Een vrouw die het gebed leidt voor mannen is dat wel. Uit navraag van Trouw bij de Nederlandse moskeekoepels bleek dat geen enkele moskee dit zou toestaan.

Dan klinkt uit de hoek van de zaal een warm neuriënd 'Allahu Akbar'. Wadud richt haar rug nu naar de aanwezigen en begint met de oproep tot gebed. Koffiekopjes en marsrepen blijven achter op tafel, gebedskleedjes komen uit tassen tevoorschijn. Gesprekken verstommen. De ongeveer twintig vrouwen en de ene man schikken zich aan de voeten van Wadud.

Vrijdaggebed Op de parketvloer, uitgebeten door het bier dat hier op doorsnee avonden rijkelijk vloeit, ligt voor de gelegenheid een gigantische witte doek. Voor aanvang droegen de meeste vrouwen geen hoofddoek. Nu slaan de meeste vrouwen die wel om. Wadud benadrukt dat het van haar niet hoeft. "Maak het jezelf gemakkelijk." Ze loopt op een zwangere vrouw af, en trekt haar omhoog. "Hier, ga op een stoel zitten alsjeblieft." Wadud kijkt op de klok. De zon begint nu haast te dalen, zegt ze, dus de gebedstijd vangt aan. Er klinken Arabische frasen, men staat, buigt, knielt, staat weer op, en af en toe klinkt er een 'amen' in koor. Bij het vrijdaggebed hoort ook een preek. Wadud roept op tot 'inclusiviteit': iedereen moet welkom zijn in de moskee, vindt ze, ongeacht sekse of seksuele geaardheid. Dat zij het gebed leidt is een logisch uitvloeisel van haar adagium 'voor Allah zijn man en vrouw gelijk'. "Het is deel van de hervorming van de islam die al meer dan 1400 jaar doorgaat." De moskee trekt me niet zo, omdat ik denk dat mensen die daar komen nauwgezet praktiseren Badia Bentayeb Na een klein uur is het ritueel ten einde. Badia Bentayeb (40), werkzaam voor de gemeente Amsterdam, gaat zitten en legt haar voeten op een stoel. Het was al een jaar geleden dat ze in groepsverband had gebeden. "Ik bid wel, maar meestal in mijn eentje. De moskee trekt me niet zo, omdat ik denk dat mensen die daar komen nauwgezet praktiseren. Dat geeft mij het gevoel dat ik tweederangs ben, al weet ik dat iedereen er welkom is." Bentayeb vindt de bijeenkomst voor herhaling vatbaar. "Ik dacht: jeetje, wat zou het fijn zijn om een plek te hebben waar je voor het vrijdaggebed heenkan, en waar ik me voel zoals hier, waar ik dus kan zijn wie ik ben. Misschien is het er wel, hoor. Ik moet eens gaan googlen."

'Fijne energie' Samira Dainan uit Amsterdam trekt haar schoenen weer aan. "Jammer dat het alweer voorbij is", zegt ze. Dainan, in het dagelijks leven schrijfster en zangeres, roemt de 'wijsheid' en 'fijne energie' van Wadud. Ze doet haar denken aan een Marokkaanse oma. Van tevoren had ze nog zo haar reserves. "Straks wordt het zo'n felle feministische preek, dacht ik. Dainan roemt de 'wijsheid' en 'fijne energie' van Wadud. Ze doet haar denken aan een Marokkaanse oma In het verleden heeft Wadud nogal eens harde woorden gebruikt. Zo had ze het over Abraham die bereid was zijn zoon Izaäk te offeren. Haar punt was dat we zulk gedrag van een vrouw nooit zouden accepteren. Een vrouw is al snel een bitch, zei ze. Maar nee, de preek van zonet was heel anders. Totaal niet choquerend of koud, heel warm juist." Maar of ze vindt dat Nederland een vrouwelijke imam nodig heeft? Dat weet ze niet zo goed. "Ik luister net zo lief naar een inspirerende man. En trouwens, ik kan ook heel goed zelf nadenken."

