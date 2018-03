Een overzichtelijk stappenplan voor wie wil 'opengaan als een roos'

Lisette Thooft (1953) is schrijfster, spreekster, lijf- en schrijfcoach. Ze begon haar journalistieke loopbaan bij vrouwenglossy Cosmopolitan en was onder meer (hoofd)redacteur bij Genoeg en VolZin. Indertijd stond ze aan de wieg van de Maand van de Spiritualiteit en ze wordt ook wel de huisfilosofe van het maandblad Happinez genoemd. Tot nu toe schreef ze zo'n achttien boeken over vrouwelijkheid en spiritualiteit, waaronder 'Spiritueel door de overgang' (2011), 'Wie domme dingen doet wordt wijs' (2013) en 'Kom uit je hoofd' (2016). Op dit moment is ze bezig zichzelf om te scholen van schrijver naar lichaamswerker ('van hoofd naar hart') in een opleiding tot gediplomeerd 'rebalancer', waarover ze in dit nieuwste boek meer vertelt. Thooft is tweevoudig moeder en zevenvoudig grootmoeder.

De thematiek

'In negen stappen naar innerlijke bloei' is een onversneden zelfhulpboek. Via een overzichtelijk en systematisch stappenplan kunt u leren opengaan als een roos, liefde en vreugde gaan uitstralen en gaan bruisen van de energie en creatieve ideeën, zo is de belofte. U kunt worden wie u bent en ontspannen doen waar u goed in bent en waar uw ziel u toe oproept - iets wat we natuurlijk allemaal wel willen.

Dat werkt als volgt. Aan het begin van elke stap verzamelt u middels een eenvoudige lichaamsoefening 'chi' (Chinees voor levenskracht of spirituele energie) tussen uw handen en vervolgens wrijft u die 'chi' op een van de negen chakra's (energiewielen) in uw lichaam. U begint daarbij beneden bij uw voeten en eindigt in negen stappen via onder andere uw kruis (à la Michael Jackson, maar wel beschaafd), zonnevlecht, hart, keel en derde oog boven op uw hoofd, waar u dan het recht ervaart om in contact te komen met de hemel. Bij elke stap staat een spiritueel mensenrecht centraal, zoals het recht om te aarden, er te zijn, lief te hebben en de waarheid te spreken.

Zou eczeem in je gezicht nu heus duiden op een te strak aangedraaid derde chakra?

Thooft licht een en ander toe met haar eigen traumatische én komische ervaringen plus haar (boeken)kennis op dat gebied, zodat u meteen goed op de hoogte bent van de theoretische stand van zaken en het huidige cursusaanbod in spiritueel Nederland. Iedere stap wordt afgerond met een aantal praktische ademhalings- en meditatieoefeningen, bezinningsvragen en schrijfopdrachten.