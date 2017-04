Een ongewone lynching in Pakistan

In Pakistan maakte de manie rondom blasfemie vorige week haar zoveelste slachtoffer, ditmaal een moslim. In de jaren tachtig scherpte het land de wet tegen godslastering aan. De maximumstraf is de dood. De lynching van student Mashal Khan op de campus van de universiteit van de stad Mardan, vorige week donderdag, was ongewoon. Lynching vanwege godslastering komt vaker voor in Pakistan, maar dan meestal na, niet vóór een 'mislukte' gerechtelijke procedure. Die begint vaak met een valse aanklacht, waarop de lagere rechter een doodvonnis velt, uit vrees voor zijn eigen huid. Een hogere rechter besluit dan weer tot vrijspraak, waarna soms buiten het paleis van justitie een opgezweepte menigte alsnog de executie voltrekt.

Tegen Mashal was geen aanklacht ingediend. Er was dus ook geen juridische procedure. Zijn moordenaars achtten zichzelf uitstekend in staat te beoordelen welke 'straf' hij wegens belediging van de islam verdiende. Het was geen willekeurig rapaille, er waren bestuursleden van studentenorganisaties bij.

Het 'dossier' bestond uit grif geloofde geruchten. Mashal was een soennitische moslim. Soennieten vormen de overgrote meerderheid in het land, maar de kans een van hen veroordeeld te krijgen wegens blasfemie is relatief klein. Misschien was dat ook wel reden voor de scherprechters van Mashal om de juridische weg te mijden.

Ongeveer de helft van de blasfemiezaken gaat tegen aanhangers van minderheidsgodsdiensten, die samen maar vier procent van de bevolking vormen. Zij lopen ruim tien maal zo veel kans op een aanklacht als een doorsnee moslim. Mikpunt zijn hindoes, christenen of ahmadi-moslims, vooral die laatsten, die een 'ketterse' variant van de islam aanhangen. Alleen al in de afgelopen drie weken zijn er drie vooraanstaande ahmadi's omgebracht. Onder de lynchers van Mashal zou het gerucht zijn verspreid dat ook hij een ahmadi was.

Volgens de lijkschouwer doodde een pistoolschot hem

Op de banner staat: We zijn allemaal een broer van Mashal. © REUTERS

Briljant Hij was vooral socialist. Aan de muren van zijn verwoeste kamer hingen nog posters van Che Guevara en andere linkse iconen. In Mardan studeerde hij communicatiewetenschappen. Eerder volgde hij een technische studie in Rusland, maar dat werd te duur. Zijn docenten noemden hem briljant. Volgens hen verkondigde hij politieke standpunten maar zei hij niets lelijks over de islam. Zijn collega-studenten wilden ook twee vrienden van hem doden. Een van hen raakte zwaargewond. In de berichtgeving heet hij Abdullah. Nummer drie ontkwam aan het campusgericht. Zubair heet hij, ook hij zonder achternaam. De politie redde Abdullah maar stond machteloos tegenover de hyenamassa die Mashal ombracht. Volgens de lijkschouwer doodde een pistoolschot hem. Op een video slaan de daders met planken in op zijn lichaam. Een andere opname is van na de lynching. De daders wensen elkaar geluk en roepen vrome leuzen. Ze zweren dat ze aan niemand zullen verraden wie het fatale schot heeft gelost. Wie dat wel doet pleegt blasfemie, zeggen ze. De vader, die de moordenaars 'pioniers van de duisternis' noemde, sprak bij de begrafenis toch ook met mededogen over hen: "Ze zijn mensen van deze samenleving. We moeten verandering brengen. Verander jezelf. Elk huis heeft een Mashal, een fakkel."

