Een heel eiland op stelten, maar de medewerker deed het niet expres

Ik kreeg een pakket tijdschriften aangereikt en een papiertje waarop straatnamen stonden en bijbehorende nummers waar ik ze moest bezorgen.

Ik woon in een componistenbuurt dus er stond zoiets op dat papiertje als Bartok 45, 57, 61, Mendelssohn 32 en Richard Holl 29. Het leek of ik met een verlanglijstje voor een verzoekplatenprogramma op Radio 4 onderweg was. Ik heb als bezorger een zekere verlegenheid. Het liefst doe ik flats, met al die anonieme brievenbussen keurig naast elkaar. 'Gewone huizen' zijn lastiger. Dus gooide ik het blad vaak met een snel gebaar naar binnen en liep meteen weg.

Zo maakte ik mijn ronde. Het was fijn om te doen en bovendien leer je je buurt goed kennen. Of de geadresseerden nog wel eens in de kerk komen weet ik niet, maar door dat blad houden ze in ieder geval contact met de geloofsgemeenschap in hun buurt. Ze lezen er nieuws uit de stad in, maar ook het vertrouwde vieringenrooster. Een magazine zonder nepnieuws - het gif van de moderne tijd - en met een positieve boodschap. Een beetje zachtheid in je brievenbus. Zeg maar: een stukje Hawaï.

Poloshirts Daar kwam deze week verreweg het aardigste nieuws vandaan. Het begon helemaal niet leuk. De inwoners van Hawaï kregen een alert met de mededeling dat er een ballistische raket hun kant uitkwam. "Zoek onmiddellijk een schuilplaats. Dit is geen oefening", stond er in de sms. Dat leidde tot veel paniek onder de bewoners van het eiland. Waar vind je dekking als het einde der tijden nabij is? Het bleek allemaal op een vergissing te berusten. Een medewerker had bij een standaardoefening op een verkeerde knop gedrukt. Er volgde een persconferentie met mannen in Hawaïhemden en poloshirts. De gouverneur van Hawaï zei dat dit niet had mogen gebeuren. Het hoofd waarschuwingen van de staat liet weten dat de medewerker van de verkeerde knop zich erg slecht voelde. Wat er volgde was de aandoenlijkste zin die ik in tijden gehoord heb: "Hij deed het niet expres." Een heel eiland op stelten, maar de medewerker deed het niet expres en mag over twee weken gewoon mee met het bedrijfsuitje.

Paradijs Ik kreeg meteen de neiging steelguitarmuziek op te zetten en ook overwoog ik emigratie naar Hawaï. De eilanden zijn voor mij altijd een soort paradijs geweest met palmbomen en weelderige stranden. Altijd mooi weer en ze hebben er − zo lijkt het − zachtere omgangsvormen dan in de rest van de Verenigde Staten. Deze week kreeg ik de bevestiging van mijn vermoeden. Een kleurrijk alternatief in een wereld die steeds grimmiger wordt. Als een parochiemagazine tussen de dagelijkse krant en de reclamefolders op je mat. Vandaag wordt het startsein gegeven voor Kerkbalans, de inzamelingsactie van de rooms-katholieke kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de oud-katholieke kerk in ons land. Kerkbalans haalt nog altijd veel meer geld op dan bijvoorbeeld het Glazen Huis, al nemen de inkomsten voor de kerken ook steeds verder af.