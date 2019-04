Een hbo-opleiding voor voorgangers? Het dagelijks PKN-bestuur krijgt de handen nog niet op elkaar

Het landelijke bestuur van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) besloot vandaag een extra vergadering in te lassen om verder door te praten over met name het heikele punt van de scholing van de voorgangers in de 250 nieuwe kerkplekken, die variëren van kloosters tot plekken gericht op de wijk of op het contact tussen jong en oud.

Nu mogen daar niet alleen dominees en kerkelijk werkers preken en de sacramenten bedienen, maar ook ouderlingen en diakenen zónder theologische opleiding. Het dagelijks bestuur van de PKN wilde voor hen een nieuwe parttime-opleiding op hbo-niveau in het leven roepen. “Want nu is er niks”, onderstreepte topman René de Reuver het voorstel zoals gedaan in de nota Mozaïek van kerkplekken.

Bezinning Het landelijk kerkbestuur, van progressief tot orthodox, is zeer positief en zelfs trots op de geloofsgemeenschappen die de afgelopen jaren zijn ontstaan naast de 1600 klassieke kerken. Maar voor een nieuwe opleiding voor de voorgangers krijgt het dagelijks bestuur de handen nog niet op elkaar. Zo die al nodig is, dan is daar eerst meer bezinning voor nodig, vindt de synode, en een betere theologische onderbouwing. Ook wil het landelijk bestuur duidelijk hebben waarom het huidige systeem niet voldoet. Dat zou volgens hen al voldoende ruimte bieden om ook op dit punt nieuwe wegen in te slaan. De synode gaat zich ook buigen over de positie van kleine traditionele gemeenten. Zij lopen deels tegen dezelfde problemen aan als pioniersplekken. Ze hebben vaak moeite het hoofd boven water te houden, ook financieel. Een van hun grote zorgen is, hoe ze elke zondag een bevoegde voorganger kunnen vinden voor de kerkdienst.

Wie zou er pastor willen worden? Peter Huijser is voorganger bij Het Badhuis in Zwijndrecht, een nieuwe geloofsgemeenschap van mensen ‘die wel wat hebben met geloof maar minder met kerk’. Voor zijn deels betaalde werk in Het Badhuis volgde hij enige scholing. Huijser preekt en bedient de sacramenten. Predikanten zijn daar kritisch over: “Wij moeten acht jaar studeren en jij doet dat met een cursus van een paar ochtenden?” Huijser overwoog een theologiestudie maar vreesde dat hij aan die opleiding niet veel zou hebben. Bovendien kan hij zich zo’n studie niet veroorloven, naast zijn werk in het als docent.

