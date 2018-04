Een aanrader, dat nieuwe stiltecentrum op Schiphol

De muren zijn kraakwit, de grote ramen bieden uitzicht op de stijgende en dalende vliegtuigen. Maar stil is het niet in het stiltecentrum van Schiphol; uit de smartphone van Musaed Almutairi (41) uit Koeweit klinkt een islamitisch gebed. Almutairi zit op de grond, en draagt een lang wit gewaad en een kufi - een islamitische muts - in dezelfde kleur.

Na zijn gebed vraagt luchthavenpastor Mark Hafkenscheid wat deze ruimte voor hem betekent. Almutairi spreekt geen Engels, en grijpt weer naar zijn smartphone. De twee mannen spreken hun vragen en antwoorden op het apparaat in, waar direct een Nederlandse of Arabische vertaling uitrolt. "Dit is een vredige plek voor God, want alle religies mogen naast elkaar bestaan", zegt Almutairi. "Hier is geen racisme."

Chaplain op zijn keycord

Op de vloer ligt aan elkaar getapet karton, een schilderij aan de muur is nog in plastic verpakt. Het is bijna klaar: het vernieuwde stiltecentrum van Schiphol. Op de Amsterdamse luchthaven bidden en mediteren tienduizenden christenen, moslims, hindoes en atheïsten jaarlijks in dezelfde ruimte. En dat doen ze al ruim veertig jaar. Elke zondag is er een kerkdienst, en er is overdag een vrijwilliger aanwezig.

Op een vliegveld is het vaak lastig om een plek te vinden om te bidden, soms beland je met je gebedskleed achter een souvenirwinkel Norle Samad, bezoeker

Het nieuwe centrum is lichter en ruimer opgezet, en de ramen die het rumoer van de vertrekhal van de stilte scheiden, zijn nu bedekt met de symbolen van alle wereldreligies. "Het is ook stiller geworden," vertelt Hafkenscheid. "De enige plek waar je de omroepstem niet hoort."

Hafkenscheid is een van de drie luchthavenpastores van Schiphol. Hij vertegenwoordigt de anglicaanse en oudkatholieke kerk, zijn collega's zijn protestants en rooms-katholiek. In grote blokletters staat er chaplain (kapelaan) op zijn keycord. Het stiltecentrum is zijn basis, de vertrekhal zijn werkvloer.

Hafkenscheid trekt aan het koord en lacht. "Dit nodigt mensen uit. In de vertrekhal krijg ik zo geregeld een levensverhaal te horen. Soms spreken mensen mij aan als een 'man van God'."