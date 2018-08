Duiven zijn China's technologische keurtroepen tegen 'islamitisch radicalisme'

Aan de universiteit van de provinciehoofdstad Xi'an zijn fokkers van nepduiven actief. Ze vormen technologische keurtroepen in de strijd tegen islamitisch radicalisme, in China een weids begrip, waaronder behalve ademhalen bijna alles valt. De 'fokkers' leveren vakwerk. Natuurlijke duiven raken in de war en vliegen zelfs mee met de academische namaakvogels, zo levensecht zijn deze lieflijk ogende monstertjes van Frankenstein. Ze zijn getest boven kuddes schapen, die niet schrokken. Hun vleugels bewegen, ze maken nauwelijks geluid en doen volgens de ontwerpers 90 procent van de bewegingen van natuurlijke duiven feilloos na. Ze wegen twee ons en zijn voorzien van camera's en gps.

In de autonome regio Xinjiang bespioneren ze moslims, voor zover die nog buiten rondlopen. Want onlangs bevestigde de VN-commissie tegen discriminatie de verhalen over heropvoedingskampen, die een miljoen moslims zouden herbergen.

Wat doorsijpelt over de onderdrukking van moslims in Xinjiang tart de verbeelding

In juni schreef de Engelstalige krant South China Morning Post over de nepduiven. De Britse krant The Independent nam het nieuws meteen over, vorige week volgde het maandblad The Atlantic. Bronvermelding is prettig, want wat doorsijpelt over de onderdrukking van moslims in Xinjiang tart de verbeelding.

The South China Morning Post komt uit in Hongkong en is vrijer dan andere Chinese media. Het dagblad plaatste het duivenbericht in de rubriek wetenschap. De oorspronkelijke bewoners van Xinjiang zijn moslims en spreken Turkse talen. De meesten zijn Oeigoeren, de overigen etnische Kazakken. De rest van de bevolking, ongeveer de helft, bestaat uit Han-Chinezen. Rellen tussen Chinezen en moslims kostten in 2009 honderden mensen het leven. Vanaf die tijd geniet de autonome regio de bijzondere interesse van de centrale Chinese overheid. Dat is geen pretje.