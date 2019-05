Duitse overheid raadt Joden af om overal keppeltjes te dragen

“Ik kan Joden niet aanraden om altijd en overal in Duitsland een keppeltje te dragen”, zei antisemitisme-commissaris Felix Klein in een interview. “Ik ben helaas van mening veranderd.”

Klein lichtte niet toe op welke plaatsen en momenten het riskant zou zijn om een keppeltje te dragen.

Volgens Klein is ongeveer 90 procent van de antisemitische incidenten te wijten aan extreemrechtse milieus. Bij islamitische daders zou het meestal gaan om mensen die al een tijd in Duitsland wonen. “Velen van hen kijken naar Arabische zenders die een rampzalig beeld van Israël en de Joden schetsen.”

Tegelijkertijd eiste Klein dat politieagenten en andere ambtenaren getraind worden in het omgaan met antisemitisme: “Er is veel onzekerheid onder politie en overheidsfunctionarissen als het gaat om omgaan met antisemitisme. Veel ambtenaren weten niet wat is toegestaan ​​en wat niet.”

De Israëliër die vorig jaar belaagd werd in Berlijn was niet joods, maar testte of je in Berlijn gevaar liep met een keppel

Mishandeling Het aantal incidenten waarbij Joden en buitenlanders het slachtoffer waren, steeg het afgelopen jaar in Duitsland, bleek eerder deze maand uit overheidscijfers. Vorig jaar werd het openlijk dragen van een keppeltje in Duitse steden afgeraden door de Centrale Raad van Joden in Duitsland, de grootste koepel van joodse organisaties in Duitsland. De discussie was opgelaaid nadat een 21-jarige Israëliër in een Berlijnse yuppenwijk werd belaagd. Deze Israëlische student was niet joods, maar droeg wel een keppeltje dat hij cadeau gekregen had. Een vriend in Israël had hem gewaarschuwd er niet mee rond te lopen in Berlijn, maar dat kon hij moeilijk geloven. Hij besloot de proef op de som te nemen en werd vervolgens aangevallen.

Verbazing Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, zei vorig jaar dat je ook in Amsterdam ‘bijna helemaal niet meer over straat kan lopen met een keppeltje op’. Maar zijn uitspraak roept verbazing op bij verschillende Amsterdamse joden die een keppel dragen. Zij herkenden zich niet in Grishavers stelling. “Ik kom in alle wijken, van Zuid, Bos en Lommer, tot Slotervaart en de Bijlmer”, zei Ruben Vis, secretaris van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). “Geen nare reacties.” Ook Ronnie Eisenmann, bestuursvoorzitter van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi), herkent zich niet in de uitspraak van Grishaver. “Zeker in Amsterdam-Zuid, waar ik woon en werk, draag ik altijd een keppeltje. Mijn kinderen ook. Ik heb daar nauwelijks problemen mee gehad.”

