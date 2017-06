Dries van Agt: 'De last van De Punt draag ik nog steeds mee'

Ons menselijk denken is zo gevormd dat we niet anders dan in tijd, in vroeger en later, kunnen denken. Zelfs indien je gelooft - wat ik meer en meer doe - dat de mens het voorlopige eindproduct is van de evolutie, dan nóg: er moet een Almacht zijn geweest die de machine ooit in gang heeft gezet. Dus ja, uiteindelijk kom ik toch op een bevestigend antwoord, een ja-woord, maar dat ligt een heel eind van het stelsel van geloofswaarheden waarin ik ben groot gegroeid vandaan. Éen van die waarheden is: God heeft Zijn zoon naar de aarde gezonden om Zijn woord aan ons te openbaren. Het universum bestaat uit miljarden maal miljarden hemellichamen. Miljarden maal miljarden... een getal dat ver boven alle menselijke breinen uitstijgt. En dan heeft het de Almachtige behaagd om Zijn zoon te sturen naar dit ene klompje stof dat wij onze wereld noemen?"

"Goede vriend, ik ben, zoals u ongetwijfeld weet, door het sop overgoten. Het drúípt er vanaf. Zou het mogelijk zijn dat u ooit, in uw langlopende serie - waarvoor hulde, driewerf hulde - iemand bent tegengekomen die net zo katholiek is opgevoed als ik? Vandaar dat ik met enige huiver aan ons gesprek begin. Dit wordt een confrontatie met een reeks moeilijke vragen waarvan ik niet graag - zelfs niet aan mezelf - wil toegeven dat ik er nog niet klaar mee ben, dat ik er nog geen antwoord op heb gevonden. Zoals de vraag of God bestaat. Dat vind ik geen vanzelfsprekendheid. Want: wanneer en hoe is het allemaal begonnen?

"Zondagsrust? Daar deden wij, roomsen, niet moeilijk over. Eerst naar de kerk natuurlijk, nadien een brandewijntje met suiker - soms met meneer pastoor erbij - en daarna kwam de sport: een eindje fietsen, een potje voetballen. Ik heb op zondag zelfs aan hockey en tennis gedaan. De protestanten - van de differentiatie binnen de reformatie hadden we toen nog geen weet - vormden bij ons in Geldrop een helemaal apart levende minderheid. Ze hadden een klein kerkje aan de rand van het dorp, tegenover de kasteeltuin. Op het kasteel woonde de hoog gerespecteerde protestante familie Van Tuyll van Serooskerken. Hun gezag straalde enigermate op de reformatorische medeburgers af, ook al bleven wij hen uiteindelijk toch maar rare mensen vinden."

IV Eer uw vader en uw moeder

"Mijn vader is de liefste mens die ik in mijn leven heb gekend. De zachtmoedigheid, het begrip voor ons, zijn kinderen: ongeëvenaard. Ik heb er nooit enig probleem mee gehad om mijn vader te eren en ik ben het blijven doen, nog vele jaren na zijn dood.

Hij is overleden op mijn verjaardag in 1974. Hij was halverwege zijn 75ste levensjaar. Kanker. De ziekte had zich voor het eerst geopenbaard in een van de neusvleugels en breidde zich dermate snel uit dat een paar maanden later zijn hele neus moest worden weggesneden. Er zat dus een groot, gapend gat in zijn gezicht. Artsen hadden wel een kunstneus voor hem vervaardigd, die hij er dan opplakte als hij zich onder de mensen begaf, maar zo'n ding bruinde natuurlijk niet mee als hij in de zon ging zitten. Het zag er minder afstotelijk uit, maar toch... wat moet de goede man geleden hebben. Hij droeg het dapper. Heel dapper. Mopperde nooit.

Niet op het noodlot dat hem had getroffen - want zo kun je het toch echt wel noemen. Toen hij overleed, was ik niet verslagen, misschien zelfs niet bijzonder bedroefd. Er was een einde aan zijn lijden gekomen en ik had het ook te druk om aandacht te besteden aan gevoelens van dien aard. Ik was in die jaren minister van justitie en had erg veel pittige zaken op mijn bordje liggen. Ik was dag en nacht bezig met een taak die daar, in Den Haag, moest worden geklaard. Daar had ik handen en voeten bij nodig. En mijn hele kop. Voor andere zaken was in die kop weinig plaats meer.

Van zo'n sterk persoonlijke band met mijn moeder kan ik geen gewag maken. Of dat een gemis is, kan ik u niet zeggen. Misschien roept uw vraag dat gevoel alsnog op... ik weet het niet. Mijn moeder was psychisch zeer kwetsbaar. Ze heeft met veel psychiaters te maken gehad, is enkele malen in inrichtingen opgenomen geweest om elektroshocks te ondergaan. Mijn moeder heeft een moeilijk en - in geestelijke zin - zeer pijnlijk leven gehad. Ze is als een meelijwekkende figuur in mijn herinnering opgeslagen. Te meer daar zij op haar 68ste ook nog eens een hersen-attack kreeg die de totale afasie tot gevolg had. Een ziekte waar ze nog eens tien jaar mee heeft moeten leven. Gruwelijk, gruwelijk. Ik heb uit mijn allervroegste jeugd geen herinneringen aan haar malheur, maar het werd gaandeweg steeds duidelijker dat de ziekte ab initio in dit wezentje zat besloten. Aan het begin van mijn studententijd bracht ik het haast niet meer op om naar huis te gaan. Ik probeerde het verdriet en de machteloosheid te ontlopen. Gek genoeg kan ik mezelf dit nog wel vergeven, maar minder fraai is het dat ik mij, als oudste van de vijf, aan de verantwoordelijkheid heb onttrokken om naar oplossingen te zoeken.

Het zusje dat na mij komt, Annemiek, was de klos. Ze was geen briljant meisje, maar kon prachtig pianospelen. Ze was zo goed dat ze werd toegelaten tot het Amsterdamse conservatorium. Ze is echter nooit aan haar opleiding begonnen omdat ze thuis, vanwege mijn moeder, zo nodig was. In zekere zin heb ik dit op mijn geweten; hoe ik mijn zusje de last liet dragen die bij ons allen terecht had moeten komen."