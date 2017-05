Drie theologen: vervang Tweede Pinksterdag door Suikerfeest als vrije dag

De islam is de tweede godsdienst van het land geworden en daar moet meer ruimte voor komen, aldus Joost Röselaers, algemeen secretaris van de remonstranten, en zijn collega-theologen Christa Anbeek en Peter Nissen.

Lees verder na de advertentie

Met Pinksteren vieren christenen de uitstorting van de Heilige Geest. Het feest markeert het begin van de christelijke kerk. Maar de Tweede Pinksterdag na de Eerste is een Nederlandse eigenaardigheid, aldus de remonstranten. “Op de kalender van de christelijke kerken bestaat Tweede Pinksterdag eenvoudigweg niet”, stelt Röselaers. Bovendien is het een ‘dag die voor velen toch al niet veel méér inhoudt dan een gelegenheid voor een bezoek aan meubelboulevard, keukengigant of autoshowroom’.

Alle religies pleiten voor compassie, voor oog hebben voor de ander, die geven wat je zelf ook graag wilt. Joost Röselaers

Het is noodzakelijk dat er in Nederland aan nieuwe verbindingen wordt gewerkt, dwars door de verschillen heen, zegt Röselaers. “Alle religies pleiten voor compassie, voor oog hebben voor de ander, die geven wat je zelf ook graag wilt. Als geloofsgemeenschap willen wij hier een stem aan geven. We willen dat doen door twee feesten die inhoudelijk hierover gaan met elkaar te verbinden.” Net als Pinksteren is het Suikerfeest een feest van diversiteit en veelkleurigheid, zegt Röselaers. “Het sluit de vastentijd af en is een feest van verbroedering, binnen en buiten islamitische kring. Mensen nodigen buren en vrienden van buiten de eigen kring, ook niet-moslims, uit voor de feestelijke iftarmaaltijd met de vele zoete gerechten waaraan het feest zijn naam dankt. Ook het Suikerfeest is dus bij uitstek een feest van verbondenheid over de eigen grenzen heen."

Het is niet voor het eerst dat er in kerkelijke kring wordt opgeroepen Tweede Pinksterdag in te ruilen voor het Suikerfeest. Begin jaren negentig al stelde de Raad van Kerken voor om Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag in te ruilen voor feestdagen van andere godsdiensten. Bisschop Muskens deed in 1999 dezelfde suggestie als de remonstranten nu doen.

Het plan kent trouwens een complicatie: niet alle moslims vieren het Suikerfeest op dezelfde dag.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.