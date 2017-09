Drie miljoen Nederlanders lezen nog in de Bijbel

Twintig jaar geleden las nog een derde van de bevolking regelmatig in het Oude en Nieuwe Testament, zo blijkt uit een onderzoek naar bijbelgebruik dat is gehouden in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap.

De vereniging uit Haarlem, die zich al meer dan tweehonderd jaar bezighoudt met het vertalen en verspreiden van de Bijbel, merkt op dat ook onder christenen een groeiende groep moeite heeft om de relevantie van de Bijbel te ervaren.

De Bijbel mag dan voor steeds minder mensen bekend terrein zijn, wie nog wel in de Schrift bladert haalt daar op uiteenlopende manieren inspiratie uit. Bijbellezers vinden de teksten in dit boek door de bank genomen verrassend (74 procent), vrolijk stemmend (77 procent) en een bron voor antwoorden (76 procent). Een minderheid (11 procent) wordt somber of raakt verveeld (17 procent).

Er werd ook gekeken op welke manier gelovigen de Bijbel gebruiken. Daarin is ondanks de ontkerkelijking niet zo veel veranderd. Zo moesten de deelnemers antwoord geven op de vraag wat ze verstaan onder 'het Woord van God'. Behoudende christenen bedoelen daarmee nog steeds 'Gods stem tot ons'. Zij zien de Bijbel als 'absolute Waarheid'. Een grote middengroep weet dat de Bijbel een verzameling verhalen is, maar gelooft dat schrijvers van die verhalen 'door God geïnspireerd' werden. Liberale christenen zien de Bijbel als een bundel levenslessen die op diverse manieren kan worden geïnterpreteerd.

Met het onderzoek wil het Bijbelgenootschap in de eerste plaats inventariseren hoe het gesteld is met het lezen onder de mensen die de Bijbel 'een beetje' tot 'zeer' relevant vinden. De vragenlijsten werden ingevuld door ruim 750 deelnemers voor wie de Bijbel op z'n minst 'niet relevant, maar ook niet irrelevant' is.

