Drie jonge kanshebbers voor titel theoloog des vaderlands

Tijdens de Nacht van de Theologie, op 23 september, wordt bekend gemaakt dat Claartje Kruijf, Almatine Leene of Rikko Voorberg de opvolger wordt van Janneke Stegeman, die deze functie het afgelopen jaar vervulde.

De genomineerden behoren tot een nieuwe generatie theologen

De Theoloog des Vaderlands werpt onder meer in Trouw zijn of haar licht op de actualiteit. Via de website van de Nacht van de Theologie kunnen geïnteresseerden een stem uitbrengen op een van de drie.

De genomineerden behoren tot een nieuwe generatie theologen, voor wie de wereld buiten de kerkmuren een even vanzelfsprekend werkterrein is als het werk binnen de kerk.

Claartje Kruijf (45) is als psycholoog en theoloog werkzaam in Amsterdam, waar ze verbonden is aan de Dominicusgemeente, een vrijzinnige en oecumenische kerk. Voordat Kruijf theoloog werd, werkte ze enige tijd als consultent in Londen. Naast pastor ziet ze zich ook als professioneel gesprekspartner voor mensen met allerlei levensvragen.

Almatine Leene (32) is verbonden aan de vrijgemaakt-gereformeerde kerken, een rechtzinnige groepering waar vrouwen sinds dit jaar dezelfde rechten hebben als mannen. Leene is een van de voorvechters van die vrouwenrechten binnen haar kerk. In het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch, waar ze een deel van het jaar woont, promoveerde ze op de rol van vrouwen in de kerken.

Rikko Voorberg (37) is de bedenker van de Pop up-kerk in Amsterdam, waar hij christelijke theologie verbindt met nieuwe vormen. Voorberg werd bekend vanwege zijn maatschappelijke engagement. Zo hield hij afgelopen 4 mei een alternatieve dodenherdenking voor vluchtelingen, wat tot een verhitte maatschappelijke discussie leidde. Eerder was hij een van initiators van de Vluchtkerk, een leegstaande kerk in de hoofdstad waar uitgeprocedeerde asielzoekers welkom waren.

De nieuwe Theoloog des Vaderlands wordt bekend gemaakt tijdens de Nacht van de Theologie, een avond vol debat, interviews en optredens met onder anderen Freek de Jonge en Leo Blokhuis. De Nacht wordt georganiseerd door Trouw, verschillende omroepen, universiteiten en uitgeverijen.

