Drie broeders van kloostergemeenschap Taizé misbruikten jongeren

Het misbruik vond plaats vanaf de jaren vijftig tot en met de jaren tachtig. Twee van de drie broeders zijn inmiddels al geruime tijd overleden; de derde heeft “al lange tijd geen verantwoordelijkheid meer bij de ontvangst van de jongeren” aldus de Nederlandse Taizé-broeder Jasper.

Prior Alois geeft op de website nadere uitleg: “We hebben altijd geprobeerd (de jongeren) in de beste omstandigheden te ontvangen, met grote aandacht voor de veiligheid en de integriteit van ieder persoon. (…)Maar ik neem het woord vandaag omdat ik met groot verdriet te weten ben gekomen dat er ook misbruikzaken zijn waarbij broeders betrokken waren.”

In 2010 kregen de broeders van Taizé de eerste melding van misbruik, legt broeder Jasper uit: “Deze persoon wilde destijds geen aangifte doen, die wens hebben we gerespecteerd. In de jaren daarna hebben zich nog vier slachtoffers gemeld die het misbruik ook niet openbaar wilden maken.”

Bezinning

Taizé is een oecumenische gemeenschap in het gelijknamige dorpje in Bourgondië, Frankrijk. De gemeenschap bestaat uit ongeveer honderd broeders: van die honderd wonen er zo’n 75 in Taizé. Iedere zomer gaan honderden Nederlandse jongeren naar Taizé voor bezinning. Onder leiding van de broeders bezoeken de jongeren gebedsdiensten en zingen ze liederen: deze ‘Taizéliederen’ zijn populair in de bredere christelijke gemeenschap.

De vraag blijft waarom de broeders hier nu pas mee naar buiten komen. “In Taizé moet je over alles kunnen praten, ook over misbruik", zegt broeder Jasper. “We vonden dat we dit niet langer konden verzwijgen. In overleg met de slachtoffers hebben we daarom besloten om het in de openbaarheid te brengen.” De misbruikzaken zijn ook gemeld bij de Franse justitie.

Al sinds de eerste melding van misbruik in 2010 heeft Taizé richtlijnen die de integriteit van bezoekers moeten beschermen. Zo mogen de broeders de jongeren alleen nog maar op bepaalde plekken ontmoeten. Taizé heeft inmiddels ook een speciaal e-mailadres aangemaakt, waar slachtoffers van ‘seksueel misbruik of enige vorm van geweld’ zich kunnen melden.