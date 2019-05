Dreigen met een rechtszaak bij discriminatie kan in de VS een fortuin opleveren

Ze krijgen 675.000 dollar van een verhuurder, die hen vanwege hun islamitische namen extreem gevaarlijk had genoemd. Dat viel misschien nog onder vrijheid van meningsuiting, maar de weigering om te verhuren was discriminatie, basta. En dat is in Colorado een dure hobby.

Eigenlijk ging het om onderhuur. Vader en zoon Khan wilden een tweede filiaal van hun kebab-restaurant openen. De ruimte die ze op het oog hadden, bleek te worden verhuurd. De huurder, Craig Caldwell, ging akkoord met onderverhuur, maar had toestemming nodig van de eigenaar, Katina Gatchiss. Die liet Caldwell weten dat hij, als hij wilde onderverhuren, een ‘gewone Amerikaan’ moest zoeken.

Die twee zinnetjes zouden haar een fortuin gaan kosten, bijna 15.000 dollar per letter

Caldwell belde haar nog eens, waarbij hij haar woorden opnam, wat later uitgezonden werd door de regionale radio. Ze zei letterlijk: ’Een Amerikaans persoon heb ik nodig, goed zoals jij en ik. Dit soort is erg gevaarlijk, extreem gevaarlijk’. Die twee zinnetjes zouden haar een fortuin gaan kosten, bijna 15.000 dollar per letter.

Geen sisser In Nederland zou het misschien met een sisser zijn afgelopen, maar niet in Colorado. Vader en zoon Khan en ook onderverhuurder Caldwell, die een deel van de afkoopsom krijgt, hoefden enkel te dreigen met een rechtszaak. Gatchiss begreep meteen dat geen jury haar na de radio-uitzending nog gelijk zou geven en accepteerde de niet geringe schikking. Die uitkomst is ook een waarschuwing voor Nederlandse uitzendbureaus als ze ambities mochten hebben om hun activiteiten uit te breiden naar Amerika. Vorig jaar ontstond er herrie na een uitzending van het consumentenprogramma ‘Radar’ over uitzendbureaus die bij het zoeken van personeel bereid waren te discrimineren op afkomst, als werkgevers daarom vroegen. Zulke kunstjes hoef je in Colorado dus niet te flikken. Vader Khan, die als elfjarige van Bangladesh naar Amerika emigreerde, reageerde ontroerd. Hij prees het Amerikaanse rechtssysteem en zei dat hij in geen enkel ander land een zo vergaande vorm van genoegdoening zou hebben gekregen.