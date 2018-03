Draaideur-radicaal imam Fawaz blijft het proberen

Nee, toen imam Fawaz uit Leidschendam afgelopen januari in een Facebookfilmpje Aboutaleb op zijn nummer zette, noemde hij hem niet letterlijk een ‘afvallige’. De term ‘vijand van de islam’ gebruikte hij evenmin. Maar insinueren deed hij wel, legt arabist Jan Hoogland dinsdag uit in Trouw. Fawaz plaatste hem in een rijtje met moslims die hij wel afvallig en islamvijandig noemde.

Dat filmpje heeft inmiddels serieuze gevolgen. Aboutaleb wordt nu beveiligd, want een radicale moslim zou Fawaz’ preek kunnen opvatten als een aansporing om geweld tegen de burgemeester te gebruiken. Voor Fawaz zijn er juridische repercussies. Geen vervolging, wel een verlenging van het gebiedsverbod. Hij mag een half jaar langer Den Haag niet in.

Daarmee begint de politieke en juridische strijd tegen hem aan een nieuwe ronde. Den Haag zit al jarenlang met Fawaz en diens radicale invloed in de maag, en telkens blijkt weer dat er tegen hem juridisch weinig is uit te richten.

Altijd in de buurt Fawaz groeide op in Libanon, maar ontpopte zich na de eeuwwisseling in Den Haag tot een van de meest geliefde salafistische predikers van het land. Vanuit de lokale As-Soennahmoskee streek hij ongelovigen tegen de haren in. Als er in Nederland salafisten uit de bocht vlogen, dan was hij tot voor een paar jaar geleden nooit ver weg, zo leek het. O God, bezorg Van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde niet kan worden genezen Fawaz over Theo van Gogh "O God, bezorg Van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde niet kan worden genezen", bad Fawaz in 2004. Enkele maanden later stak extremist Mohammed B. de cineast op straat dood. Was B. geïnspireerd door de woorden van Fawaz? Fraai was het niet, en de timing was opmerkelijk. Maar: het leek er niet op dat de twee persoonlijk contact hadden. Twee jaar eerder was in actualiteitenprogramma Nova al te zien hoe Fawaz in een preek de Amerikaanse president Bush en diens Israëlische collega Sharon vervloekte, en hoe hij Allah smeekte om 'de vijanden van de islam te vernietigen'. In de As-Soennah, 's lands belangrijkste salafistische centrum, groeide hij uit tot een puriteinse ster, geroemd om zijn duidelijke taal en zijn talent om jongeren aan te spreken. Volle zalen trok hij, tot het moskeebestuur hem in 2012 na een ruzie de laan uit stuurde.