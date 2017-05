Doofpothuwelijk na verkrachting raakt uit de gratie

Maar tot voor kort staakte justitie de vervolging, als de daders met hun slachtoffers trouwden. In theorie kan een vrouw zo'n huwelijk weigeren, in de praktijk vaak niet.

Ze staat onder druk. Niet alleen de familie van de dader gaat over de tong, ook die van het slachtoffer. Beide vrezen een schandaal en vernietigende kwaadsprekerij. Ook de reputatie van het slachtoffer zelf is vernietigd. Ze is haar 'reinheid' verloren, een andere man krijgt ze niet gauw meer.

Snel 'de brand blussen' is essentieel. Mislukt dat, dan kan de familie van het slachtoffer zelfs besluiten de 'schande' uit te wissen door de eigen dochter te doden. Natuurlijk is ook de verkrachter mikpunt. Maar niemand heeft trek in een 'oog om oog'-bloedwraakoorlog. Beide families willen gezichtsverlies en escalatie voorkomen en 'regelen' het probleem liever buiten de autoriteiten om, bijvoorbeeld met een doofpothuwelijk dat de roddel moet smoren. Tot een jaar geleden sloot justitie in zo'n situatie de zaak, op voorwaarde dat de 'bruidegom' de 'bruid' pas na vijf jaar mocht verstoten. Maar meestal is justitie niet op de hoogte, want aangiftes zijn schaars.

Wetswijziging Vorig jaar maakte een wetswijziging het 'doofpothuwelijk' al moeilijk. Eind vorige maand besloot de regering de strafwet verder aan te scherpen. Het voorstel moet nog wel door het parlement. Volgens tegenstanders past de nieuwe wetgeving niet bij het conservatieve Jordanië. De oude praktijk blijft ondergronds bestaan en eerwraak zal toenemen, zo valt te beluisteren. Sommige doofpothuwelijken vallen best mee, heet het verder. En als er een kind is verwekt bij de verkrachting, moet dat dan als een bastaard opgroeien? In 1999 schafte Egypte als eerste Arabische land de gratie voor huwende verkrachters af Niet heel Jordanië is behoudend. In 2012 ontplofte het progressieve deel van de publieke opinie toen een dertienjarig meisje moest trouwen met haar verkrachter. Er kwam een campagne op gang tegen deze praktijken, die in bijna de hele Arabische wereld voorkomen. Ze vinden hun oorsprong in oeroude gewoontes, minder in de islam. In 1999 schafte Egypte als eerste Arabische land de gratie voor huwende verkrachters af. Maar de doofpothuwelijken blijven voortbestaan aan de Nijloevers, ook in Soedan, waar een verkrachte vrouw, als ze aangifte doet, de schuld van de dader moet bewijzen. Lukt dat niet, dan krijgt ze zelf een aanklacht wegens hoererij, waarop tot vorig jaar volgens de letter van de wet als maximumstraf steniging stond. De nieuwe wet is milder: ophanging. Vooruitgang kun je vertragen, maar niet tegenhouden Stormen in de sociale media doen zegenrijk werk. In Marokko braken ze uit in 2014, na de suïcide van een meisje dat was uitgehuwelijkt aan haar verkrachter. De regering veranderde daarop de wet. In Tunesië barstte afgelopen december de bom. Een twintiger verkrachtte een meisje van dertien. Van een rechter mocht hij met haar een doofpothuwelijk sluiten, met strafkwijtschelding als beloning. Kort daarvoor raakte een Tunesische talkshow in opspraak. De presentator vroeg een meisje om voor de lieve vrede haar vader om vergiffenis te vragen. Die had haar uit huis gezet nadat ze zwanger was geworden. Familieleden van haar stiefmoeder hadden haar verkracht. Kijkers waren razend op de presentator. Ook in Tunesië zal de 'wet van de schande' wel sneuvelen. Vooruitgang kun je vertragen, maar niet tegenhouden.

