Dood op verzoek, gevolgd door verdriet op afspraak

Het afscheid was voorbeeldig. De vriendin hield een nuchter, maar liefdevol in memoriam. Een vriend deed Willem groots uitgeleide. Neven huilden. Op een beeldscherm waren foto's van hem te zien. Tussendoor klonk jazz, de muzieksoort die als ie bij een crematie of begrafenis klinkt een beetje met de overledene mee sterft.

Zijn euthanasie

De dood van Willem kwam niet onverwacht, sterker nog: We zagen hem al weken van tevoren aankomen. Hij was ongeneeslijk ziek en wilde de aftakeling die daarmee gepaard ging niet afwachten. Willem besloot 'eruit te stappen'. De datum van de euthanasie was bij nogal wat mensen bekend. Het zou op een vrijdag gebeuren. Ik moest die hele dag aan Willem denken. Wat zou hij aan het doen zijn? Hoe was hij opgestaan op zijn laatste dag? Hoeveel mensen kwamen nog afscheid nemen? Ik zag hem zitten aan tafel, de laatste lunch met zijn vriendin en zijn kinderen. Hoe smeer je je laatste broodje? Nonchalant of juist met heel veel precisie? Kijk je uit naar het moment dat de dokter de trap op komt lopen of hoop je toch stiekem dat hij zijn auto niet kwijt kan?

Om zes uur 's avonds zei ik het hardop: Willem is dood. Op dat moment wist ik ook al wanneer de begrafenis zou plaatsvinden. Ook die datum was ruim van tevoren bekendgemaakt. Dat was een beetje vreemd, maar ook wel handig. Geen paniekerig geschuif in je agenda, maar een eenzame afspraak op een voor de rest nog lege ochtend. Een vriendin die voor haar werk veel in het buitenland is, kon zo haar werkrooster veranderen zodat ze bij het afscheid kon zijn.

Nog niet zo lang geleden hoorde ik een vroom katholiek zeggen dat je een leven in grote dankbaarheid toch ook aan God kon teruggeven

Terwijl er droevige jazzklanken te horen waren, keek ik de aula rond. Zeker, er was verdriet, maar het was van een andere soort dan bij andere begrafenissen, meende ik te zien. Het leek alsof er beter over was nagedacht, hetgeen niet vreemd was, want we hadden er ons al weken op kunnen voorbereiden.