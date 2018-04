Dominees willen wel verkassen, maar zijn huiverig voor dwang

Om vernieuwing te bevorderen, wil het landelijk kerkbestuur van de Protestantse Kerk in Nederland gemeenten en dominees de mogelijkheid bieden na twaalf jaar op een vriendelijke manier uit elkaar te gaan.

Lees verder na de advertentie

Plaatselijke kerken zijn bang dat die twaalf jaar als een zwaard van Damocles boven hun hoofd gaat zweven. Een belangrijke adviescommissie vindt daarom dat de synode, die vandaag en morgen in Doorn vergadert, het voorstel beter kan intrekken.

Voor mij is het nog niet duidelijk dat de houdbaarheid van de dominee op twaalf jaar ligt. Continuïteit is ook waardevol Wolf Jöhlinger (59), predikant

En de dominees zelf? De Nederlandse Bond van Predikanten is nooit erg gecharmeerd geweest van de mobiliteitsplannen. Drie dominees geven hun visie.

Ik hoop dat ze met iets beters komen "Het is goed dat er wisseling is van dominees en gemeenten. Maar moet je daar een maximum aantal jaren aan hangen? Het zit nu wel een beetje vast, maar er gaan veel predikanten met emeritaat, dan komt er misschien vanzelf beweging. Dat gedwongene dat nu in de lucht hangt, dat zou ik niet bevorderen. Als kerkenraad hebben we over deze plannen gesproken vanwege de synodevergadering, niet met het oog op mij. Maar die twaalf jaar zit wel in mijn achterhoofd. Ik ben hier nu tien jaar, dit is mijn derde gemeente. Ik zou nog wel twee gemeenten kunnen hebben. Misschien kunnen de classispredikanten die er komen voor een kerkelijke regio, met de dominee meekijken en praten over een eventuele overstap. Dat schudt je wel wakker. Maar het uitgangspunt moet altijd zijn: wat wil je zelf en wat is er mogelijk? Dat zie ik nu onvoldoende terug, ik hoop dat ze met iets beters komen."

Continuïteit is ook waardevol "Het is fijn op deze leeftijd nog een kans te krijgen voor een doorstart. Ik hoop dat ik in de nieuwe gemeente een frisse blik heb. Nadat mijn huwelijk was misgelopen ben ik eerst gebleven, de kinderen moesten hun middelbare school afronden. En daarna kwam jarenlang geen passende gemeente in zicht. Mijn partner heeft haar werkveld in Oost-Groningen, het is makkelijk dat mijn nieuwe gemeente vrij dichtbij is. Op zich vind ik het goed dat er een gesprek komt tussen dominee en kerkenraad als de twaalf jaar in zicht komt. Maar voor mij is het nog niet duidelijk dat de houdbaarheid van de dominee op twaalf jaar ligt. Continuïteit is ook waardevol. Ik moet toegeven dat ik voor de voorstellen heb gestemd, maar ik denk dat het goed is er nog eens nauwkeurig naar te kijken. Ook naar het financiële plaatje."

Soms is men op elkaar uitgekeken "Ik maak me niet zo druk om wat er op de synode gebeurt, ik zie wel. Ik ben hier blijven hangen, maar dat vind ik voornamelijk positief. We kwamen hier toen de kinderen 6 en 2 waren. Voor een van hen was het beter de hele schooltijd op dezelfde plek te blijven. Het gezin is voor gegaan. Ik voel me gewaardeerd, het loopt prima. Ik krijg steeds nieuwe taken, ik ben nu coördinator van het team pastores. Er zijn wel contacten geweest met andere gemeenten, maar de roeping om hier te blijven was elke keer sterker. Er ligt geen enkele druk op om te vertrekken. Maar ik weet wel van lastige situaties. Dat men op elkaar is uitgekeken, of dat de dominee maar niet wegkomt, of gebonden is aan het werk van de partner. Dan is het niet zo gek als het vertrek op een positieve manier wordt gefaciliteerd. Maar dwang zou ik niet goed vinden."