Dominees werken aan een Nashville-verklaring voor jongeren

“In de afgelopen tijd merkten we dat daar behoefte aan is”, vertelt dominee Maarten Klaassen, een van de initiatiefnemers. “Ik sprak een collega-predikant die vertelde dat hij de Nashville-verklaring gebruikt bij catechisatie. Er is eindelijk een tekst die me daar bij helpt, zei hij. En ook op reformatorische scholen is de verklaring veelbesproken. Door met een op jongeren gerichte variant van de tekst te komen, sluiten we daarbij aan.”

De Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring verscheen begin vorige maand en zette een golf van verontwaardiging in beweging. De verklaring spreekt zich uit tegen homoseksualiteit en transgenderisme.

De kern van de verklaring – waarvan de oorspronkelijke versie in 2017 in de Verenigde Staten verscheen – bestaat uit veertien statements. Er waren er twee die in het bijzonder de aandacht trokken. In een van die statements staat dat het niet Gods bedoeling is dat ‘mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit’. Die zin laat zich lezen als een oproep aan lhbt’ers om niet uit de kast te komen. Maar zo is die niet bedoeld, nuanceerden de initiatiefnemers kort na verschijning van de Nederlandse vertaling. Uit de kast komen is oké, stelden zij, zolang je je homoseksualiteit maar niet in de praktijk brengt. Het tweede statement dat veel verontwaardiging opriep bevatte zinnen die leken te suggereren dat lhbt’ers van hun geaardheid genezen kunnen worden. Ook dat was een misverstand, lieten de initiatiefnemers weten.

Interpretaties De namen van zo’n 250 predikanten, voorgangers en prominenten uit de stevig orthodoxe hoek van het protestantisme verschenen onder de verklaring. Onder hen was ook SGP-voorman Kees van der Staaij. De meeste ondertekenaars zijn aangesloten bij de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten. Ook enkele tientallen predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland – waar ook Klaassen toe behoort – zetten hun handtekening. De landelijke PKN-leiding sprak zich juist uit tégen de verklaring. In reactie op de verklaring werd op tal van kerk- én overheidsgebouwen de regenboogvlag gehesen. Bij het homomonument in Amsterdam kwamen honderden demonstranten bijeen. Vorige maand liet Klaassen al weten dat er vanwege de verschillende interpretaties van de tekst een aangepaste versie zou komen. “Dat wordt er een in jip-en-janneke-taal, gericht op de geïnteresseerde leek”, zegt Klaassen nu. Ook werken de initiatiefnemers aan een tekst waarin ze reflecteren op wat er gebeurde nadat de verklaring vorige maand verscheen. Beide teksten verschijnen op korte termijn. “En daarna volgt dus nog een variant voor de jeugd. Dat wordt waarschijnlijk in de vorm van een lesbrief”, zegt Klaassen. Omdat er aangiftes tegen de initiatiefnemers waren binnengekomen, startte het Openbaar Ministerie vorige maand een onderzoek naar de strafbaarheid van de verklaring. Dat onderzoek loopt nog. Het is daarom nog niet duidelijk of het OM tot vervolging zal overgaan. “Dat wachten we rustig af”, zegt Klaassen. “Iets in mij zegt dat het zo’n vaart niet zal lopen.”

