Dominees gaan elke 12 jaar rouleren, maar de PKN gaat het wel evalueren

Ondanks veel kritiek uit plaatselijke kerkelijke gemeenten, gaat de Protestantse Kerk in Nederland toch door met een regeling waarbij gemeenten en dominee na twaalf jaar afscheid van elkaar kunnen nemen. De komende twee jaar wordt bekeken of dit middel zou kunnen werken. Als dat zo is, dan gaat die in 2021 in. Maar het landelijke kerkbestuur kan over twee jaar ook besluiten de maatregel weer te schrappen.

De grote meerderheid van de leden van het landelijk kerkbestuur ging vandaag tijdens de synodevergadering in Doorn akkoord met dit voorstel van het dagelijks bestuur. “Dit is geen uitstel van de beslissing. We vragen u: voer het in, maar met een noodrem”, zei scriba René de Reuver.

Eerder besloot de synode al dat ook de kosten – bijvoorbeeld in de vorm van wachtgeld – een reden kunnen zijn de '12-jaars­re­ge­ling' terug te draaien

Met dat extra voorbehoud in de vorm van een evaluatiemoment wilde het dagelijks bestuur gehoor geven aan de kritiek in de gemeenten en van twee adviescolleges. Ze zijn bang voor dwang en voor oneigenlijke druk op de dominee om te vertrekken, ook al gaat de regeling uit van wederzijdse instemming. De synode was altijd kritisch, maar stemde vorig jaar wel in met de plannen. Dat het dagelijks ­bestuur nu met de noodrem kwam, viel goed: 52 van de 70 aanwezige ­leden gingen akkoord.

Evaluatie De PKN gaat vanaf komende maand terug naar elf regionale afdelingen. Deze classes krijgen per 1 september een zogenoemde classispredikant. Dit elftal gaat de komende twee jaar bekijken of en hoe vaak de ‘twaalfjaarsregeling’ in de praktijk kan werken. Aan de hand van hun ervaringen beslist de synode of ze nog steeds achter de regeling staat. Zo ja, dan gaat die op 1 januari 2021 van kracht. Eerder besloot de synode al dat ook de kosten – bijvoorbeeld in de vorm van wachtgeld – een reden kunnen zijn de zaak terug te draaien.

Indonesiërs sluiten zich aan bij PKN De Protestantse Kerk in Nederland is weer ietsje kleurrijker geworden. Vandaag heeft een deel van de van oorsprong Indonesische christelijke geloofsgemeenschap Perki zich aangesloten bij de PKN. Eerder werden ook een andere ­Indonesische kerk, de GKIN, de Pakistaanse Urdu en een Arabisch sprekende gemeente in de PKN opgenomen. Niet een paspoort, maar de doop verbindt christenen met elkaar René de Reuver, scriba van de PKN “Niet een paspoort, maar de doop verbindt christenen met elkaar”, omschreef de scriba van de PKN, René de Reuver, de motivatie om de banden aan te halen met christelijke migrantengemeenschappen in Nederland. De aangesloten vier Perki-gemeenten tellen ongeveer 200 kerkgangers. In hun kerkdiensten wordt hoofdzakelijk Indonesisch gesproken. De scriba stond ook stil bij het 70-jarig bestaan van Israël. Met het volk Israël heeft de PKN een ‘onopgeefbare band’, maar hij noemde ook de gevolgen van de vestiging van de staat Israël voor de Palestijnen, toen en nu. “Er is nog geen oplossing gevonden die recht doet aan allen”, zei De Reuver. “Wanneer kunnen ook zij deelhebben aan de vrede van ­Jeruzalem?”