Dominee Nico ter Linden overleden

De gepensioneerde voorganger was vanaf 1975 bijna twintig jaar lang de predikant van de protestantse Westerkerk in Amsterdam. Naast voorganger was Ter Linden ook schrijver en was hij columnist van dagblad Trouw. De predikant schreef de serie 'Het verhaal gaat...', een hervertelling van de bijbel. Ook maakte hij het televisieprogramma 'Op verhaal komen in de Wester' voor de NCRV.

Je kunt in een kerkdienst maar niet wat aanrommelen. Je hebt godsvrucht van eeuwen in handen Dominee Nico ter Linden

Ter Linden werd geboren in Amersfoort in 1936. Hij was de jongere broer van dominee Carel ter Linden (84). Carel was predikant van de Kloosterkerk in Den Haag en daarmee feitelijk huispredikant van het Koninklijk Huis. Hij zegende onder meer het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima kerkelijk in en deed hij dat ook bij de huwelijken van de prinsen Johan-Friso en Constantijn.

Nico ter Linden was uitgesproken over het geloof. "Wij hebben hier beneden geen boek dat uit de hemel is neergedaald, een tastbaar teken van God, en wij hebben hier beneden geen mens die uit de hemel is neergedaald, fotografeerbaar. Dat soort vastigheid is ons niet gegeven. We moeten het alleen van ons geloof hebben. Sola fide, en niets anders, heb ik altijd geleerd”, zei hij in 2006. "De Bijbel is geen woord van God, dat is een visie, een uitspraak van mensen."

Nico ter Linden in 1998 met toenmalige koningin Beatrix in de Westerkerk. © ANP

Hij kreeg weleens kritiek op zijn manier van Bijbelbenadering. Zo was er een briefschrijver die een heel exposé gaf waarom zijn ideeën verwerpelijk waren. Die schreef: "Ter Linden wil de Bijbel begrijpelijk maken voor de moderne lezer, hij is bang dat zijn lezers weglopen als hij het niet uitlegt." De dominee gaf daarop aan zelf ook een moderne lezer van de Bijbel te zijn.

"Ik loop zelf weg als ik moet geloven dat de geboorte uit een maagd mythologie is in Rome en Athene en gynaecologie in Betlehem", zei hij. "Heeft die vragensteller dan niet in de gaten dat hele volksstammen afhaken omdat ze van de bijbelse verhalen geen chocola meer kunnen maken? En dan nog iets: laat niemand denken dat het privéketterijen van mij zijn, wat ik schrijf is volstrekt onorigineel."

Ter Linden trok het zich aan dat, zoals hij het zei, veel predikanten hun vak nauwelijks kennen en het met weinig vreugde uitoefenen. Het is dikwijls een rommeltje in de kerk, vond hij. "De mensen lopen weg en wij gaan door met meer van hetzelfde. Je kunt in een kerkdienst maar niet wat aanrommelen. Je hebt godsvrucht van eeuwen in handen, verwoord in prachtige taal en verklankt in de mooiste melodieën. Daarmee moet je niet gaan rommelen."

In de rouwadvertentie van de familie staat dat er op zaterdag 3 februari een dienst ter gedachtenis wordt gehouden in de Westerkerk in Amsterdam.