Dominee mogelijk afgeluisterd, Kruinings kerkconflict loopt verder op

Dat zou zomaar afluister- of volgapparatuur kunnen zijn, zegt Bredewegs advocaat tegen de Provinciale Zeeuwse Courant. De politie onderzoekt de apparatuur. De advocaat was vanochtend niet bereikbaar voor nader commentaar.

Bredeweg keek gisteren onder zijn auto nadat hij een anonieme tip had gekregen, meldt de PZC. Wie de apparatuur zou hebben geplaatst en met welk doel, is onduidelijk.

Vechtpartij

De Gereformeerde Gemeente in Kruiningen – een zeer behoudend, orthodox kerkgenootschap – is door het conflict tussen Bredeweg en Jansen hevig verdeeld geraakt. Onlangs hield de politie in het Zeeuwse dorp surveillances voor, tijdens en na de kerkdiensten om te voorkomen dat er ongeregeldheden zouden ontstaan. Kort daarvoor waren er al klappen gevallen tussen een paar gemeenteleden.

Kort daarop beschuldigde Bredeweg Jansen openlijk van overspel: de diaken zou zijn eigen nichtje hebben misbruikt.

Het conflict begon vorig jaar. Bredeweg, sinds januari 2014 predikant te Kruiningen, botste met diaken Henk Jansen. Jansen zou Bredeweg hebben aangesproken op diens in zijn ogen ‘solistische en intimiderende’ werkwijze. Dat gesprek liep niet goed af en resulteerde er uiteindelijk in dat Jansen zijn functie van diaken neerlegde en na bijna een kwarteeuw uit de kerkenraad stapte. Kort daarop beschuldigde Bredeweg Jansen openlijk van overspel: de diaken zou zijn eigen nichtje hebben misbruikt. Jansen ontkent dat, het nichtje ook. Er was en werd geen aangifte gedaan. Maar de kerkenraad van Kruiningen besloot desalniettemin Jansen onder censuur te plaatsen: dat betekent onder meer dat hij niet meer mocht deelnemen aan het avondmaal.