Dominee in Veenendaal op non-actief gesteld na buitenechtelijke relatie: ‘Het is een ramp’

De wijkgemeente rondom de Oude Kerk in Veenendaal rekent zichzelf tot de gereformeerde bond, de orthodoxe stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De predikant heeft zijn verhouding met het gemeentelid zelf gemeld aan de kerkenraad, die zondag de gemeente heeft ingelicht. “Het is een ramp”, zegt scriba Nico Belo. “Bij de koffie na de dienst hebben we samen gehuild, er is verwarring: hoe kan dit, zulke mooie woorden en dan dit gedrag?”

Lees verder na de advertentie

Het is een ramp. Bij de koffie na de dienst hebben we gehuild Nico Belo, scriba

De regionale visitatiecommissie onderzoekt wat er is gebeurd, ook of er sprake is van seksueel misbruik. Scriba Belo heeft de indruk dat daarvan geen sprake is. “Maar de kerk ziet het wel als misbruik van het ambt”, zegt hij. “Ook al gebeurt dit met wederzijdse toestemming, dan nog gooi je de complete veiligheid voor gemeenteleden te grabbel.” Met het oog op die bescherming van gemeenteleden heeft de kerkenraad benadrukt dat gemeenteleden bij vertrouwenspersonen terechtkunnen voor vragen en ‘signalen’.

Als het onderzoek klaar is, gaan de resultaten naar de kerkenraad. Daarna worden de uitkomsten van het onderzoek voorgelegd aan een andere regionale commissie, de commissie van Opzicht. Die beoordeelt de zaak op grond van de vastgestelde feiten.

Volgens de regels gaat de PKN er vanuit dat ambtsdragers zich houden aan een christelijke levenswandel. De PKN heeft een meldpunt voor seksueel misbruik in pastorale relaties. Het gemeentelid in Veenendaal maakte volgens de scriba geen gebruik van het pastoraat van de dominee.

Lees ook:

Dit is het nieuwe PKN-boegbeeld in uw provincie Na een ingrijpende regionale reorganisatie, kreeg de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vorig jaar een nieuwe toplaag. Een voorstelrondje.