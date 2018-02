Dom gezwam breekt Franse zangeres Mennel Ibtissem op

Op 27 januari lag de Franse natie aan haar voeten. Ze had in het talentenprogramma 'The Voice' een formidabele vertolking gegeven van het lied 'Halleluya' van Leonard Cohen. Op het Engelse origineel liet ze een Arabische versie volgen.

Ze is in Frankrijk geboren maar van Syrische komaf. De organisatie van The Voice ontdekte haar op YouTube. Met glans haalde ze de tweede ronde en ze gold als een topfavoriet voor de overwinning.

Op het hosannagejubel volgde de sloop. Eerst spuwden sociale media kokende lava vanwege haar hoofddoek. Daarbij bleef het niet. Speurders duikelden uitspraken van haar op, gedaan op Facebook.

Lofredes op tolerantie

Zoals na de aanslag In Nice, op de avond van 14 juli 2016, de Franse nationale feestdag. Een Tunesische vrachtwagenchauffeur reed toen op de strandboulevard 86 mensen dood die naar vuurwerk hadden gekeken. Ibtissem vond het op Facebook opmerkelijk dat de dader zijn identiteitsbewijs bij zich had. 'Denken jullie dat we gek zijn?', besloot ze. Dat was al een kwalijke, suggestieve uithaal naar de overheid. Twaalf dagen later ging ze een stap verder, na de moord door twee IS-aanhangers op de 84 jaar oude priester Jacques Hamel, in zijn kerk in Saint Etienne du Rouvray. Ibtissem noemde toen 'onze regering' de 'echte terroristen'.

De tekst loopt door na het filmpje.

Na die onthullingen stak er een zo geweldige storm van protest op dat ze zich terug moest trekken uit The Voice, twee weken na haar triomf. Ze putte zich uit in liefdesbetuigingen voor Frankrijk en lofredes op tolerantie. Ze zei dat familieleden van haar rondliepen op die boulevard in Nice en dat ook zij dus dood hadden kunnen zijn. Ze had zich, zei ze, vertwijfeld afgevraagd hoe die aanslag kon plaatsvinden. In al die emotie zou ze die opmerkingen hebben geplaatst.