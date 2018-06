Dit zijn de Luthers van de islam

De zoektocht naar een Luther van de islam kan gestaakt worden - er is wereldwijd niet één, maar een heel aantal hervormers aan te wijzen dat de godsdienstige teksten in het reine brengt met de moderne tijd. Dat zegt islamoloog Umar Ryad, verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij geeft een compleet vak over deze denkers.

Toen de islam in de negentiende eeuw onder vuur kwam te liggen van westerse kritiek en christelijke zending, begonnen sommige geleerden in allerijl teksten en dogma's te herinterpreteren. Je zou hen de modernistische islamitische denkers kunnen noemen, zegt Ryad. "Zij hervormden tekst voor tekst, of dogma voor dogma. Nu na honderd jaar denk je: dat waren kleine stapjes. Maar het was groots wat zij deden. Zij hebben een aanzet gegeven voor de moderniseringsprocessen in de koloniale periode."

Polygamie

Een van die denkers is Muhamad Abdu (1849-1905). Deze Egyptenaar rekende onder meer af met polygamie. "Hij is van mening dat polygamie in de Koran in de context van weeskinderen is vermeld. In die tijd sneuvelden er nog geregeld mannen in de strijd of op handelsreizen, en vrouwen werkten nog niet", zegt Ryad. "Je zorgde voor een weduwe en haar kinderen door haar te trouwen, ook al had je al een vrouw. Meerdere vrouwen hebben was nooit bedoeld als recht voor moslimmannen, maar als plicht. En Abdou ging verder: De Koran leert dat je eerlijk en rechtvaardig moet zijn - en dat is lastig als je meerdere vrouwen hebt, want je kunt niet altijd voor alle twee even goed zijn."

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een andere stroming, die er nog steeds is: die van de neomodernistische islamitische denkers. De Pakistaan die deze term muntte, Fazlur Rahman (1919-1988), behoorde zelf ook tot hen. Neomodernisten zijn niet meer stap voor stap aan het herinterpreteren, maar staan een alomvattende hervorming voor, zegt Ryad. "Iemand als Rahman waardeerde de stappen die modernisten hebben gezet, maar hij vond ze soms apologetisch en reactionair. We hoeven niet te wachten op kritiek van buitenaf, vond hij, we kunnen dat van binnenuit doen."

Ik zie de vernieuwende stromingen steeds meer terrein winnen

De neomodernisten willen de grondvesten van het geloof aanpakken. Ryad: "Zo bepleitte Rahman een nieuwe visie op het strafrecht. Bij straffen gaat het niet om het straffen, zei hij, maar om het doel ervan: het ethisch gehalte in de samenleving verhogen. Een straf als het afhakken van handen, een islamitisch gebruik waar hij zich tegen keert, was eeuwen geleden wellicht de meest aangewezen manier om de samenleving ethischer te maken. Maar als je dat via gevangenisstraf ook kunt doen, zei hij, is het ook goed. En dan is die straf niet minder islamitisch."