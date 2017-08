Dit zijn de kanshebbers voor het beste theologische boek

‘Kerkinterieurs in Nederland’ (uitgegeven bij WBooks, onder redactie van Pia Verhoeven, Marc de Beyer en Albert Reinstra) is samen met vijf andere titels op de shortlist voor de boekenprijs beland. In het koffietafelboek wordt aan de hand van foto’s van honderd kerkinterieurs een cultuurhistorisch overzicht van Nederlandse godshuizen.

De andere kanshebbers voor de prijs zijn: ‘En de aarde bracht voort’ (uitgeverij Boekencentrum) van de orthodox-protestantse theoloog Gijsbert van den Brink, die daarin betoogt dat orthodox-christelijk geloof en evolutie goed samen kunnen gaan; ‘Liberaal christendom’ (uitgeverij Skandalon) dat onder redactie van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob is verschenen en een schets geeft van vrijzinnig geloven in een geseculariseerde wereld; ‘Miskotte – theoloog in de branding’ (uitgeverij Prometheus), een biografie door Herman de Liagre Bohl van de grote twintigste-eeuwse Nederlands theoloog Heiko Miskotte; ‘God is een vluchteling’ (uitgeverij Polis) van de Vlaamse filosoof David Dessin die schetst hoe migrantenstromen ervoor zorgen dat er in de lage landen een nieuw christendom aan het ontstaan is; en ‘God, iets of niets?’ (uitgeverij AUP) van Taede Smedes. Ondertitel: ‘De postseculiere maatschappij tussen geloof en ongeloof’.

Op één boek na staan op de shortlist geen titels met vrouwelijke auteurs

Mannen De vele tientallen titels die door uitgeverijen voor de prijs werden ingestuurd lijkt erop te wijzen dat theologie vooral door mannen wordt bedreven. Slechts een enkele titel kent een vrouw als auteur. Afgezien van ‘Kerkinterieurs in Nederland’ staan er ook op de shortlist geen titels met vrouwelijke auteurs. De jury van de prijs voor het beste theologische boek wordt gevormd door religierecensenten van Trouw en het Nederlands Dagblad. De prijs voor het beste theologische boek wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Nacht van de Theologie, die dit jaar voor de zevende keer gehouden wordt. Trouw is een van de organisatoren van de Nacht. Tijdens de Nacht wordt ook bekend gemaakt wie de opvolger van Janneke Stegeman wordt als nieuwe Theoloog des Vaderlands. De Nacht staat dit jaar in het teken van het 500-jarige jubileum van de Reformatie en wordt gevuld met interviews, debat en optredens van onder andere Freek de Jonge en Leo Blokhuis. De Nacht wordt gepresenteerd door EO-presentator Tijs van den Brink en zijn KRO-NCRV-collega Annemiek Schrijver. Voor meer informatie: www.nachtvandetheologie.nl.

