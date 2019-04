Dit is waarom onlinediscussies vaak uit de bocht vliegen

Hoe komt het dat we ons op internet anders gedragen dan ‘in het echt’? Lees verder na de advertentie “Wat vaak als reden wordt genoemd is dat mensen anoniem kunnen blijven en daarom meer durven te zeggen. Of dat de fysieke afstand een rol speelt omdat je vanachter je computer niet bang hoeft te zijn om een dreun op je neus te krijgen. Deze verklaringen beschouwen het internet als een gebruiksvoorwerp, als een middel waar je je achter kunt verschuilen. Maar ik denk dat er nog iets anders meespeelt; we hebben een actieve relatie met het internet en die relatie is van invloed op ons online gedrag.”

We hebben een relatie met het internet? “Ja. Het internet is een interactief medium dat ons een gevoel geeft van controle. We kunnen het voor van alles gebruiken: om informatie op te zoeken, muziek te luisteren, foto’s te plaatsen, spullen te kopen, noem het maar op. Daarnaast hebben we ook een persoonlijke relatie met het internet omdat we online platforms kunnen inrichten naar onze smaak. Dat zie je vooral op sociale media. Je kunt een achtergrondfoto kiezen bij Twitter, je kunt bepalen hoe je foto’s op Instagram worden gepresenteerd, op Facebook kun je je pagina inrichten zoals je dat zelf wilt en je beslist zelf wie jou kan volgen en wie niet. We creëren gepersonaliseerde ruimtes online en voelen ons daar thuis. En dat speelt een rol in hoe we reageren op anderen.”

Welke rol speelt dat dan? “Online zijn we vriendelijker voor onze vrienden maar strenger voor mensen die anders denken. We voelen ons sneller aangevallen als iemand met andere denkbeelden in ‘onze’ ruimte komt, dat maakt ons kwaad. Stel wij krijgen ruzie. Als we bij jou thuis zijn en ik zeg iets ongenuanceerds waar jij het niet mee eens bent, dan kun je zeggen: ‘Jan, jij bent hier te gast, gedraag je of ga weg’. En vice versa als dat bij mij thuis gebeurt. In een openbare ruimte zou dat heel anders verlopen. We ervaren dan allebei geen eigenaarschap over de ruimte en kunnen elkaar moeilijk de deur wijzen. Internet introduceert een nieuwe realiteit. Op sociale media hebben mensen het gevoel alsof ze thuis zijn doordat ze het platform kunnen personaliseren. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met mensen die anders denken, maar die ook het gevoel hebben dat ze thuis zijn. Dat is uniek aan de online wereld, mensen bevinden zich in een gedeelde ruimte en hebben toch allemaal de ervaring van eigenaarschap. Discussies worden daardoor heel anders gevoerd.”

Kunt u daar een voorbeeld van geven? “Neem de reacties op de foto van voetballer Leroy Fer, hij plaatste in 2014 een selfie met het Nederlands elftal. Daar werd toen heel erg racistisch op gereageerd. Die reacties waren bovendien helemaal niet anoniem, mensen stonden met naam, achternaam en foto bij hun uitspraak. Een recenter voorbeeld is de polarisatie over de verkiezingen. Online vechten rechts en links elkaar de tent uit. Waarom gedragen mensen zich zo op het internet? Mijn verklaring is dat ze in hun eigen omgeving zitten en zich vrij voelen om te zeggen wat ze willen. Als er dan iets langskomt wat niet hun standaard is dan reageren ze daar direct heel heftig op. Ze voelen ook dat ze het recht hebben om dat te doen.”

Omdat ze ‘thuis’ zijn? “Ja, het is een kwestie van territorium verdedigen. ‘Jij komt binnen op mijn sociale media en ik accepteer niet wat jij zegt of doet.’ Mensen voelen zich aangevallen in hun persoonlijke omgeving en ervaren controleverlies, dat kan leiden tot heftige reacties. Hetzelfde als met online pesten, lang werd er gedaan alsof dat niet zo erg was omdat het online gebeurt. Maar ondanks dat het niet in de fysieke wereld plaatsvindt wordt iemand wel aangevallen op een plek waar diegene zich veilig voelt. En als je veiligheid wordt gekrenkt of ondermijnd dan kan dat hele heftige gevolgen hebben.”

Wat kunnen we zelf doen om online discussies niet te laten escaleren? “Door even afstand te nemen als er een mening van iemand voorbij komt die je ervaart als kwetsend. Ook al vind je dat die mening niet in jouw omgeving zou moeten voorkomen, het is belangrijk om uit te zoomen. Ga bij jezelf na: waarom neem ik hier aanstoot aan? Omdat ik het er niet mee eens ben of omdat iemand met een andere mening binnendringt in een omgeving waarin ik dat niet accepteer? Het is goed om je daar bewust van te zijn. Je hoeft namelijk niet altijd de strijd aan te gaan.”

