Directeur omstreden islamitische school: Ik word zonder bewijs uitgemaakt voor terrorist

Donderdag maakte de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) bekend dat ‘richtinggevende personen’ op de islamitische middelbare school tussen 2009 en 2012 ‘banden hadden met het Kaukasus Emiraat’. Deze organisatie streefde in Zuid-Rusland naar een islamitische staat en pleegde grote aanslagen in Moskou.

Het Parool vermeldde niet hoe het aan de informatie kwam, de Volkskrant baseerde zich op ‘twee bronnen die dicht op de zaak zitten’. Woordvoerders van de gemeente Amsterdam willen het bericht tegenover deze krant bevestigen noch ontkennen. Atasoy, die zegt dat hij zelf niet is geïnformeerd door de autoriteiten, is zondagmiddag nog niet minder boos. “Ik weet niet eens of het klopt dat ze mij en mijn broer beschuldigen. Wij stappen zeker naar de rechter, en ik heb er alle vertrouwen in dat we dat gaan winnen.”

Hij weerspreekt de berichtgeving met klem. “Ik word uitgemaakt voor terrorist, zonder dat er bewijzen worden gegeven van wat ik verkeerd zou hebben gedaan. En ze zullen van mij niks kunnen vinden, dat verzeker ik u. Ik houd me aan de wet: op school, in mijn huiskamer en in mijn bed. Nooit of te nimmer ben ik lid geweest van terroristische organisaties.”

Maar het gaat toch ook niet om lidmaatschap? De NCTV spreekt van ‘banden met’ een terroristische organisatie. “Laat ze dan uitleggen wat ze daarmee bedoelen. Nee, en ik sta wat dit betreft ook voor honderd procent achter mijn personeel. Laat ze maar met namen, rugnummers en feiten komen. Maar de autoriteiten, die zijn druk bezig met interviews geven. Minister-president Rutte bijvoorbeeld, die vrijdagmiddag wel wilde zeggen dat hij, als hij kinderen zou hebben, hen niet bij ons op school zou laten gaan. Dat kan hij toch niet maken? Hij is ook mijn minister-president.”

Dreigbrieven

“Kijk, ik begrijp best dat Henk of Ingrid die de wethouder of de burgemeester al die onzin hoort uitkramen, denkt dat het klopt. Ik neem het ze niet kwalijk. Maar met de media is het anders. U moet met uw vragen niet bij mij zijn, maar bij de overheid. Die heeft dit alles de wereld in geholpen. De mensen die me beschuldigen, die moeten met bewijzen komen.”

Zulke informatie deelt de overheid niet met de media vanwege privacyredenen. “Potverdorie, hou eens even op. Door te spreken van ‘richtinggevende personen’ op de school wordt iedereen die bij de school betrokken is hierop aangekeken. Onze docenten gaan elkaar aankijken, zo van: wie is de mol? Dat is bereikt. En wij hebben dreigbrieven ontvangen. Onze kinderen lopen te huilen. Wat als er echt iets gebeurt?”

“Mijn boosheid is niet gericht op de inlichtingendienst. Zij doen gewoon hun werk, ook bij ons op school kennelijk, dat is hun goed recht. Het gaat mij om de mensen die dit naar buiten brengen zonder dat wij ons kunnen verweren. Ik roep u op om de overheid hiermee te confronteren, en de rechtsstaat te verdedigen. Dat ik dat tegen u moet zeggen, terwijl onze school een gebrek aan burgerschap wordt verweten? Dit is niet het Nederland waar ik in wil wonen. Dit mag hier niet gebeuren. Maar ik laat het nu aan u. U bent de zoveelste die ik vandaag spreek, en mijn stem is nu kapot.”