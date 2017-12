Deze Nederlander bestuurt Duitslands belangrijkste protestantse godshuis

'Op het moment dat ik werd gekozen tot de voorzitter van de Berlijnse Dom, raakte ik ook meteen mijn naam kwijt. Dat was begin dit jaar, en ging werkelijk op de seconde: 'Herr Wijma, accepteert u uw functie?' 'Ja, graag.' 'Van harte gelukgewenst, Herr Vorsitzender!' Onze kerk is zeer Duits-hiërarchisch georganiseerd, dat heb ik niet kunnen veranderen. En de kledingvoorschriften heb ik ook niet losser kunnen krijgen, zelfs niet bij interne vergaderingen. Voor een Duitser is iets wat niet op papier staat, niet toegestaan. Een Nederlander redeneert anders: als niet op papier staat dat iets verboden is, mag het."

Lammert Rapke Wijma (Burgum/Bergum 1969) bekleedt het hoogste ambt van het belangrijkste Berlijnse godshuis, officieel de 'hoofdpreek- en domkerk te Berlijn'. Let wel, benadrukt Wijma, niet ván Berlijn, al menen sommigen van wel. Hij lacht dat weg. "Deze kerk heeft een uitzonderlijke positie. In het register staat dat het Domkirchenkollegium, dat zijn wij als bestuur, de eigenaar van de Dom is, en niet een Berlijnse kerkgemeente. Wij staan ook niet onder het gezag van een lutherse bisschop, welke dan ook. Nooit heeft een bisschop het in dit gebouw voor het zeggen gehad."

Dus ontvangt hij, als Hausherr, bisschoppen - of ze nu rooms zijn of evangelisch (protestants) - boven aan de grote trap, vanuit de hoogte. "Ik moet een duidelijk teken afgeven dat ze hier niet boven mij in de hiërarchie staan." Staatshoofden begroet hij daarentegen altijd onder aan de trap, voegt hij toe, laatst nog de Zweedse koning. "Dan speel ik uit hoffelijkheid een nederiger rol."

Privékerk

De Berlijnse Domkerk is nu evangelisch-luthers. Het gebouw heeft zijn unieke eigendomsstructuur aan zijn geschiedenis te danken. Wijma: "Duitslands laatste keizer, Wilhelm II uit het vorstenhuis Hohenzollern, heeft de Dom als privékerk in zijn paleistuin gebouwd, de Lustgarten. Dat is nog steeds ons formele adres." De keizer was calvinistisch in een lutherse omgeving. Daarom wilde hij een eigen kerk, pal naast zijn stadspaleis. Toen de Dom in 1905 was voltooid, gaf hij zijn kerk gewoon een aparte status, buiten de evangelische orde om. "En er staat nog steeds een calvinistische preekstoel in de kerk."

Berliner Dom © Ansgar Koreng - CC BY 3.0 (DE)

Lammert Wijma gaat voor naar zijn kamertje in de nok van de Dom. Dat is een ware avonturentocht: eerst met een simpel stalen liftje en dan verder omhoog klauteren, onder meer via ijzeren trappetjes die over de bolle kant van booggewelven hoog in de kerk zijn gelegd, langs een groot glazen daklicht en een ziekenboeg van beelden zonder hoofd en gehavende engeltjes. Bijkomend voordeel van zijn sluiproute is dat Wijma niet al te strak in het pak hoeft te zitten, want niemand ziet hem. Zo heeft hij nu geen stropdas om. "Maar in mijn kamertje hangen er verschillende."

Het voorzitterskamertje is, zoals hij aangeeft, nogal 'kaal-calvinistisch'. Hij wijst op het kleine portret van prinses Louise-Henriëtte van Oranje, de markante kleindochter van Willem de Zwijger. Met een afbeelding van Maarten Luther siert ze zijn sobere vertrek op. "Louise-Henriëtte heb ik zelf toegevoegd. Als ingehuwde keurvorstin van Brandenburg ligt ze in onze grafkelder: een aardige verbinding tussen de Dom en Nederland."

Lammert Wijma is luthers van huis uit. "De enige lutherse diensten in Friesland vonden in Leeuwarden plaats", vertelt hij. "Daar gingen wij elke zondag heen. In 1987 heb ik, als tiener, mijn aanstaande vrouw ontmoet: een Oost-Berlijnse, en helemaal niet luthers of zo. Ik ging rechten studeren en in 1995 ben ik hiernaartoe gekomen. Toen zocht ik een kerk waarin ik mijn religieuze identiteit herkende. In de Dom voelde ik me thuis." Al snel werd Wijma actief in de kerk, terwijl hij werkte in het educatieve circuit. Sinds 2001 zit hij in het bestuur, nu dus als voorzitter. Hij puft nog uit van het Luther-jaar, dat op 31 oktober - precies 500 jaar na de belangrijkste 'wapenfeiten' van de reformator - ten einde ging.

De Berlijnse Dom en het Stadtsschloss rond 1900. © Wikimedia

Wijma resideert in hartje Berlijn. De straatnamen die zijn kerkhuis omgeven, leggen de weerbarstige Duitse geschiedenis bloot. Wijma ziet uit op de Karl-Liebknecht-Straße, naar de Duitse revolutionair die als straatnaam de Deutsche Demokratische Republik heeft overleefd. Ook kijkt hij neer op het nieuwe Humboldtforum, dat nauwgezet is herbouwd in de gedaante van het Stadtsschloss, het Hohenzollernpaleis dat door de DDR in 1950 werd opgeblazen. "Ook in de toekomst zal de Berliner Dom het beeld hier wel enigszins domineren", zegt Wijma met gevoel voor understatement. Het Humboldtforum is uitgestrekt maar laag. De Dom is ruim honderd meter hoog, terwijl niet eens alle torens na de oorlog zijn hersteld. "Na de geallieerde bombardementen stonden hier alleen de wanden nog overeind." Van buiten een wat onevenwichtige moloch, is de kerk van binnen weer grandioos na de renovatie, die is begonnen door de DDR en voltooid werd met West-Duits geld.