Deze Iraniër werd vrijgesproken, maar toen begon het proces gewoon opnieuw

Zondag maakte de advocaat van de 61-jarige Iraanse therapeut en mysticus Mohammad Ali Taheri bekend dat zijn cliënt ter dood was veroordeeld. Niet voor het eerst, ook in 2015 kreeg hij al de strop. Maar toen eindigde zijn beroep met vrijspraak. Geen probleem voor de rechters en aanklagers van het revolutionaire strafhof: ze regelden gewoon een nieuwe berechting, en wel voor dezelfde feiten. Onder het motto: de aanhouder wint.

Het is het gedrag van een verliezende schaker die het bord omgooit. De Romeinen wisten al dat je iemand na een definitieve vrijspraak niet nog eens mag berechten voor dezelfde 'vergrijpen'. De beschuldiging luidde dat Taheri als alternatieve therapeut onbevoegd de geneeskunst had uitgeoefend. Ook zou hij 'een cultus' hebben gesticht.

Nieuw element

Een nieuw element bij zijn tweede berechting was dat hij in de jaren zeventig lid zou zijn geweest van een extreem-linkse organisatie. Dat was dus vóór de revolutie tegen de sjah van 1979 die de ayatollah Khomeini aan de macht bracht. Van die linkse organisatie was toen al weinig meer over, want die had de geheime politie van de sjah eerder al goeddeels uitgeroeid.

Aanvankelijk had Taheri juist bewonderaars binnen de Iraanse elite. Met toestemming van het ministerie van cultuur mocht hij boeken publiceren. Hij hield lezingen in de Universiteit van Teheran, waarin hij een brug leek te slaan tussen islamitische mystiek en New Age. Genezing van allerlei akelige kwalen was volgens hem mogelijk zonder medicijnen, als de patiënt contact kreeg met 'goddelijke krachten'. Hij bracht ook twee eigen medicijnen op de markt. Zijn aanhangers verenigde hij in een organisatie die de 'Spirituele Kring' heette.