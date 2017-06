Deze fastfoodreclame houdt zich aan de ramadan

Pas na zonsondergang verschijnt op de poster een foto van een gigantische kartonnen bak vol kippenpoten. Vergezeld van de tekst ‘Eet smakelijk!’. Een speciale drukmethode zorgt ervoor dat de afbeelding alleen te zien is in het donker. Om het vastende moslims niet nog zwaarder te maken.

In de ramadan, die twee weken geleden begon en nog even zo lang duurt, eten en drinken moslims niet tussen zonsopgang en zonsondergang. Ömer Kaynak, filiaalhouder van Halal Fried Chicken in Rotterdam en de neef van de eigenaar, licht toe. “Zie je overdag continu abri’s met hele mooie lekkere burgers, dan krijg je trek, hoe je het ook wendt of keert. Met deze reclame nemen we dat ongemak weg voor onze klanten.”

Bij Halal Fried Chicken staan de zaken op het moment geheel in het teken van de ramadan. Zo is er het iftarmenu, met een gratis schaaltje dadels. De iftar is de maaltijd waarmee het vasten na zonsondergang wordt verbroken. Ook gelden er aangepaste openingstijden, zegt Kaynak. “Overdag is de verkoop natuurlijk minimaal. Maar met etenstijd is het een dolle boel. We zijn tot drie uur ’s nachts open.”

Volgens Kaynak is de reclame een succes. “We hebben er in korte tijd enorm veel aandacht mee getrokken. In Rusland en ook op de Turkse staatstelevisie is zelfs een bericht over de campagne uitgezonden. Van familie in Turkije kregen we bericht: ‘Hee, dat zijn jullie toch?’.”

