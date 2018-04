Deventer synagoge wordt hippe eetmarkt, joden moeten verkassen

De synagoge waar de Deventer joden samenkomen, is verkocht en dreigt te worden omgebouwd tot hippe eetmarkt. Sinds 2010 huist de gemeenschap Beth Shoshanna daar, in de enige synagoge van Deventer. Het gebouw was decennialang eigendom van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Die fuseerde met twee andere kerken, werd daarom te groot en wilde van de synagoge af.

Lees verder na de advertentie

Afgelopen februari kocht een lokale ondernemer het gebouw. Die wil er een horecagelegenheid van maken.

Dat had de gemeente moeten tegenhouden, bijvoorbeeld door het pand te kopen, vindt voorzitter van Beth Shoshanna Tom Fürstenberg. "Wij zijn een kleine, kwetsbare gemeenschap en wij hebben nog nooit een cent overheidsgeld gezien. Terwijl er hier legio kerken zijn die wel geld krijgen voor restauraties."

Het gebouw stamt uit het einde van de 19e eeuw. Na de oorlog trok de Christelijke Gerformeerde Kerk erin. Toen de synagoge in 2010 door het vertrek van de kerk leeg kwam te staan, zag Fürstenberg zijn kans schoon. Hij hield af en toe joodse bijeenkomsten in huiskamers en verhuisde die naar de oude synagoge. Er werd een thorarol aangeschaft en een eeuwig brandend licht ingericht.

Je kunt een eeuwig brandend licht niet zomaar kwijt in een buurthuis Tom Fürstenberg

Foodhall Beth Shoshanna groeide en bestaat nu uit zo'n dertig joden uit verschillende stromingen die in sjabbatdiensten en op feestdagen samenkomen. Daarnaast worden er in de synagoge tentoonstellingen en concerten door andere partijen georganiseerd. Voor het gebruik van de synagoge betaalde de joodse gemeenschap de afgelopen jaren slechts een klein bedrag. De volledige huur of koop van het pand kan de gemeenschap niet opbrengen. Nu het pand in handen komt van een ondernemer die er een foodhall van wil maken, betekent dat dat de joodse gemeenschap waarschijnlijk moet vertrekken. "Wij voorzien in een behoefte van joodse mensen in de regio", zegt Fürstenberg. Volgens hem kan Beth Shoshanna (Huis van de roos) nergens anders heen. "Je kunt een eeuwig brandend licht niet zomaar kwijt in een buurthuis. Dat wij deze plek hebben is heel belangrijk voor het voortbestaan van onze gemeenschap."

Een hele prestatie Bart Wallet, onderzoeker naar joodse geschiedenis aan de Vrije Universiteit, vindt de gang van zaken opmerkelijk. Beth Shoshanna heeft dertig leden en dat lijkt misschien niet veel, maar dat is het volgens Wallet wel. "Zo'n handjevol joden bij elkaar krijgen is in de provincie een hele prestatie. De meeste gemeenten beschermen deze kwetsbare gemeenschappen dan ook. Ik ben verbaasd dat Deventer dat niet doet." Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er principieel niet geïnvesteerd wordt in de aankoop van religieuze gebouwen. "Het klopt dat er wel geïnvesteerd is in renovaties van kerken, maar vanuit de synagoge hebben wij daar ook nog nooit een verzoek voor gekregen." Het is nog niet zeker dat de plannen van de ondernemer worden goedgekeurd, zegt hij. "Het pand is een Rijksmonument, er gelden strenge regels voor het gebruik. De ondernemer zal beter moeten toelichten hoe hij daar in het plan voor de foodhall rekening mee houdt." Ondernemer Ayhan Sahin is met zijn zakenpartner de nieuwe eigenaar van het pand. Hij vindt het vervelend voor de joodse gemeenschap als die haar thuisbasis kwijtraakt. "Maar ik ben geen filantroop. Er moet wel geld verdiend worden."