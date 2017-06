De vrije wil nog maar eens doodverklaard

Het grote publiek kent Sam Harris als een van 'de vier ruiters van het atheïsme'. Die status is aan herziening toe: inmiddels omvat zijn oeuvre titels over uiteenlopende onderwerpen. We kunnen van hem leren waarom liegen altijd verkeerd is en recent schreef hij een gids voor spiritualiteit in de 21ste eeuw. Deze allernieuwste 'Harris' over de vrije wil stamt uit 2016.

Laten zien dat de vrije wil een illusie is én de gevolgen hiervan zichtbaar maken. Die zijn immens. Wat blijft er over van de ethiek? Hoe moet het verder met de rechtspraak? Beide disciplines berusten op de aanname dat we verantwoordelijk zijn voor ons gedrag. We hadden ook anders kunnen handelen, maar lieten dat na. Harris beschikt over de juiste kwalificaties om deze aardverschuiving inzichtelijk te maken. Hij heeft filosofie gestudeerd én is gepromoveerd in de neurowetenschappen.

Het resultaat

Een typisch geval van too little too late. Al zo'n tien jaar verschijnen er populairwetenschappelijke boeken die de vrije wil doodverklaren, zoals 'De vrije wil bestaat niet' van Viktor Lamme (2011) en de megaseller 'Wij zijn ons brein' (2010) van Dick Swaab. Wat is de toegevoegde waarde van nóg een boek over het onderwerp? Misschien heeft Harris een nieuwe invalshoek; wellicht schrijft hij een doorwrochte studie die alle argumenten van de voorbije jaren op een rijtje zet en weegt. Hij doet geen van beiden. 'De vrije wil' is te dun ('too little') om dat kloeke standaardwerk te zijn. En origineel is zijn visie ook niet echt. Een paar jaar terug schreef Jan Verplaetse (ook filosoof en neurowetenschapper) 'Zonder vrije wil'. Uitgangspunt: verantwoordelijkheid en schuld zijn onmogelijk. Met zijn ruim tweehonderd dikbedrukte pagina's is het doorwrochter dan het boekje van Harris van nog geen honderd bladzijden. Daarbij wil Harris' betoog niet echt overtuigen.

Zo ontkomt Harris niet aan de zogeheten Lamme-paradox, bedacht door de filosoof Herman Philipse. In zijn hoorcollege 'Neurofilosofie van de geest' (2012) gaat die in op Victor Lamme's stelling dat onbewuste hersenprocessen ons gedrag sturen. Misschien denken we goede redenen te hebben voor A ten faveure van B, maar we laten ons foppen: dat zijn rationalisaties achteraf. Of zoals Lamme zegt: bedenksels van 'de kwebbeldoos' in de linkerhersenhelft. Maar, repliceert Philipse, waarom zouden we hem geloven? Hoe weet Lamme dat zijn sceptische tegenwerping geen 'gekwebbel' is? Een soortgelijk verwijt treft Harris. Hoe dwingend is een argumentatie nog als het maar een oprisping betreft van een 'biochemische marionet'?