De vraag voor christelijke aanhangers van Trump: moet de president kinderen opsluiten?

Donald Trumps harde immigratiebeleid heeft een voor hem gevaarlijk neveneffect: boosheid in de biblebelt. Op de mat van het Witte Huis vielen de afgelopen dagen brieven van grote kerkgenootschappen en christelijke organisaties, met telkens dezelfde boodschap: kinderen scheiden van hun ouders druist in tegen christelijke moraal.

De regering-Trump heeft besloten dat iedereen die illegaal het land binnenkomt voor die overtreding vervolgd en voorlopig vastgezet moet worden. Kinderen mogen ook niet bij hun ouders in de gevangenis zitten, dus worden zij van elkaar gescheiden.

De National Association of Evangelicals, een grote protestantse koepel, spreekt van ‘verschrikkelijk’ en ‘traumatiserend’ beleid. Een voorganger die bad tijdens Trumps inauguratie noemt het scheiden van kinderen ‘diep beklagenswaardig’, en ook de doorgaans fel Trumpgezinde evangelist Franklin Graham benadrukte afgelopen weekend in een interview dat hij ‘hier totaal niet achter’ staat.

Het lijken open deuren, want daad, ouders en kinderen uiteengerukt zien worden is moeilijk te rijmen met het idee dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. En als de beelden van kinderen in kooien lang genoeg op conservatief-protestantse netvliezen blijven branden, kan dat bij de tussentijdse verkiezingen in november of bij zijn herverkiezing over twee jaar belangrijke christelijke stemmen kosten.

Dat kinderen en ouders nu even gescheiden leven, valt de president in ieder geval niet aan te rekenen, vindt evangelist Graham. “Ik leg de schuld bij de politici die dit de afgelopen twintig, dertig jaar hebben laten escaleren tot wat het nu is”, zegt hij.

Slechts 25 procent van de evangelicals vindt dat de Verenigde Staten een verantwoordelijkheid hebben om vluchtelingen op te vangen, constateerde onderzoeksbureau Pew vorige maand in een peiling. Het maakte hen in de peiling tot recordhouders. In geen enkele demografische groep uit Pews onderzoek is het animo voor opvang van vluchtelingen zo gering.

Paulus

Ministerie van justitie Jeff Sessions probeerde de religieuze kritiek donderdag alvast te pareren door te citeren uit een van de brieven van Paulus aan de Romeinen. Die nieuwtestamentische tekst gebiedt het gezag van de overheid te erkennen, ‘want er is geen gezag dat niet van God komt’. ‘Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God’, schreef Paulus. ‘En wie dat doet, roept over zichzelf zijn veroordeling af.’

Een gedurfde keuze, want die tekst, Romeinen 13, roept in de VS onfrisse herinneringen op. In het zuiden van de VS werd hij gebruikt ter legitimering van de slavernij. Voor het idee dat dit immigratiebeleid wel moet deugen omdat de president handelt op gezag van God, lijkt Sessions ook in christelijke kring weinig handen op elkaar te krijgen.

“Sessions neemt de Bijbel misschien wel serieus, maar hier maakt hij duidelijk dat hij geen theoloog is”, sneerde Johnnie Moore, de leider van de evangelicale lobby in het Witte Huis. Leidsman Gabriel Salguero van de National Latino Evangelical Coalition wijst in The Washington Post op het hoofdstuk vóór Romeinen 13. Daarin spoort Paulus zijn publiek aan om zich niet te laten leiden door het kwaad, maar door liefde. Salguero: “We zijn niet tegen de wet. We zijn tegen slechte wetten.”