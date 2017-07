De verschijning van een blonde Jezus in een blauwe toga, dat is wel heel makkelijk

Een paar jaar geleden zou ik een boekrecensie die zo begint meteen hebben overgeslagen: 'Zomaar uit het niets verscheen Jezus aan de Deense journalist Charlotte Rørth.' (de Volkskrant, 10 juni). Deze krant had een interview met de schrijfster, en de kop was nog krachtiger: 'En toen ontmoette ik Jezus'.

Occulte onzin. Jezus maar liefst. Jezus die verschijnt 'als een hologram (...) in een blauwe toga. Zijn gezicht is van een klassieke schoonheid, als een Griekse God'. Aha, én de Oudheid én het hologram, modieus versmolten tot een beeld. Rørths Jezus spreekt Deens, het zal u niet verwonderen, en is ook nog eens blond, 'met wuivende lokken en groen-grijs-blauwe ogen'. Die heeft te vaak naar 'Jesus Christ Superstar' gekeken (1973), en verwart de Mensenzoon met de inmiddels ook wat ouder geworden hoofdrolspeler Ted Neeley.

Maar nu lees ik de recensie wél, als gelovige en toch ook nog steeds als scepticus. Het verhaal is snel verteld: niet-religieuze Deense journaliste ontmoet op latere leeftijd in een Zuid-Spaans dorpje Jezus, in levende lijve. Nu zijn verschijningen, zeker in de katholieke traditie, geen uitzondering, maar als ik dit lees begint alles in me te steigeren, vooral ook omdat Rørth naar eigen zeggen 'niets aan haar leven hoeft te veranderen', want Jezus 'liet zien dat het goed was dat ik besta'. Geloof, kerk, verder allemaal overbodig, want de Deense beschikt nu over kennis uit de eerste hand. Dat is een fijne zelfbemoedigende boodschap, die precies past in het mandje van de psychobabbel en de mindfulness.

Het is een al te menselijke redenatie, want zoals een vriendin me laatst vertelde, werkelijk tussen neus en lippen door, toen we het over de bijbelse parabel van de Verloren Zoon kregen: 'Ja, het is misschien niet rechtvaardig, maar de centrale boodschap van het christendom is dan ook de Liefde - en die is niet altijd eerlijk'.

Ik heb dat boek, 'De dag dat ik Jezus ontmoette', niet gelezen, alleen wat recensies, en toch slaan mijn hoon en agressie meteen toe, als waakhonden die zich losgerukt hebben van hun ketting. Waarom wil ik dit verhaal zo verbeten als niet waar zien? En vooral: ben ik niet aan het herhalen wat mezelf wel overkomt? Zodra je voorzichtig over God begint, kan je ogenblikkelijk de volle weerzin van je omgeving in het gezicht geblazen krijgen.

Eindeloze oefening

Wat me verder stoort: het gemak waarmee de Deense schrijfster alles richt op dat Jezus-contact van haar, first name base, waarbij God, kerk, traditie en alles wat met Lernen en verdieping te maken heeft zonder pardon overboord wordt gegooid. Ik kom er steeds meer achter dat het christelijk geloof ook een eindeloze oefening is, om 'nader tot U' te komen. Juist die eeuwenlange traditie van zoeken, geloven, volharden, en soms aan den lijve ervaren is mij lief. Wie de kerk, ja zelfs het geloof afdoet als onnutte obstakels die 'de authentiek boodschap van Jezus' alleen maar in de weg staan, vernietigt een cultuurgeschiedenis die wel degelijk de gestolde Godservaring belichaamt.

Van oudsher heeft de christelijke kerk werk gemaakt van het onderscheid tussen geloof en bijgeloof

Het eenmalige Jezus-contact heeft geen Paulus of Augustinus nodig. De evangeliën kunnen ook van tafel, want het gaat enkel om de ervaring van 'Me, Myself, I'.

Daar zie ik geen mensen van komen die naar Beter streven, laat staan een hele gemeenschap.