De veroordeling van kardinaal Pell is een nieuwe klap voor paus Franciscus

Kardinaal George Pell is schuldig bevonden aan seksueel misbruik van twee dertienjarige jongens. Volgens de rechtbank in Melbourne misbruikte de Australische kardinaal de twee koorknapen in 1996 en 1997 in de St.-Patrick-kathedraal in Melbourne, waar hij aartsbisschop was. Pell was tot vorig jaar verantwoordelijk voor de financiën van het Vaticaan en is de hoogste functionaris binnen de kerk die is veroordeeld voor misbruik.

Zijn veroordeling is een nieuwe klap voor paus Franciscus, die een einde probeert te maken aan de aanhoudende misbruikschandalen die de kerk teisteren. De bekendmaking van het vonnis komt kort na een topconferentie in het Vaticaan over de strijd tegen misbruik, die zondag werd afgesloten.

Het Vaticaan noemde de uitspraak ‘pijnlijk’, maar liet Pell niet vallen

De 77-jarige Pell werd bij het verlaten van de rechtbank omstuwd door journalisten en liep zonder iets te zeggen naar een auto. “Brand in de hel!” riep een misbruik­slachtoffer.

Woensdag moet Pell weer voor de rechtbank verschijnen voor de vaststelling van zijn straf, die kan uitdraaien op een jarenlang verblijf in de gevangenis. De advocaten van de geestelijke hebben al beroep aangetekend. “Kardinaal Pell heeft altijd gesteld dat hij onschuldig is en blijft dat doen”, ­aldus zijn raadsman Paul Galbally bij het gerechtsgebouw.

Het Vaticaan noemde de uitspraak ‘pijnlijk’, maar liet Pell niet vallen. Een woordvoerder voegde eraan toe dat de kardinaal zelf zegt dat hij onschuldig is en dat hij het recht heeft zich te verdedigen, ook in hoger beroep. Ook werd nog eens bevestigd dat Pell al enige tijd geen missen in het openbaar mag opdragen en dat hij ‘op geen enkele wijze contact mag hebben met minderjarigen.’

Publicatieverbod De rechtbank in Melbourne veroordeelde Pell al op 11 december, maar Australische media mochten er pas dinsdag over berichten, nadat de rechtbank een publicatieverbod had beëindigd. De rechtbank stelde dat publicatieverbod in om te voorkomen dat de jury werd beïnvloed door kennis van een andere strafzaak tegen Pell, over misbruik van twee jongens in een zwembad in de jaren zeventig, toen Pell nog priester was. De jury in die zaak kon het niet eens worden. Hoewel Pell dus al eind vorig jaar schuldig is bevonden, is hij vanwege een knieoperatie op borgtocht vrij. De geestelijke hoefde tijdens het proces ook niet voor de rechtbank te verschijnen. In plaats daarvan keken de juryleden naar een video van een verhoor dat de politie hem in 2016 in ­Rome afnam. Daarnaast kreeg de jury een video te zien van de enige van de twee slachtoffers die nog leeft. “Zoals veel overlevenden ervoer ik schaamte, eenzaamheid, depressie en worsteling”, aldus de man, die destijds op school zat, in een schrifte­lijke verklaring. “De gang van zaken is stressvol geweest en het is nog niet voorbij.”

Financiële rechterhand Pell was jarenlang een invloedrijk man in Australië en onderhield nauwe contacten met politiek en media. Hij werd in 2014 door de paus aangesteld als prefect van het Secretariaat voor de Economie, om de financiën van het Vaticaan op orde te brengen, omdat het kerkbestuur werd geplaagd door financiële schandalen. De kardinaal werd daarmee een van de meest naaste medewerkers van de paus. Toen hij in 2016 werd beschuldigd van misbruik, nam hij voor onbepaalde tijd verlof van zijn positie als prefect om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen. Voor paus Franciscus is de veroordeling van zijn voormalige financiële rechterhand een tegenslag in zijn strijd tegen seksueel misbruik, die toch al moeizaam verloopt. Op de ­recente top in het Vaticaan over het onderwerp, die zondag werd afgesloten, kondigde de paus een reeks maatregelen aan. Zo komt er een taskforce voor bisdommen die moeite hebben met de aanpak van misbruik, een handboek voor bisschoppen en een pauselijk ­document met nieuwe richtlijnen voor het Vaticaan zelf op dit punt. Maar het bleef allemaal ­tamelijk ­onduidelijk. Bij veel slachtoffers en hun medestanders bleef de indruk hangen dat de paus niet werkelijk doorpakte.

