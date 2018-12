De Top 2000-dienst moet de kerkbanken vullen op ‘kansloze zondag’

In de vijf jaar dat ze nu bestaan, zijn deze muzikale diensten een fenomeen geworden, constateert dominee Fred Omvlee, geestelijk verzorger in de marine en bedenker van het concept. Hij begon in zeven kerken, dit seizoen doen er 150 mee, tachtig daarvan op de laatste zondag van het jaar, de rest in de maanden ervoor en erna.

Plaatselijke gemeenten kunnen de dienst naar eigen smaak invullen. Vaak is er een band, die soms al maanden vooraf begint met het instuderen van de gekozen nummers. Er zijn dominees die een korte preek houden, er zijn ook diensten met slechts verbindende teksten tussen de nummers.

Dat is geen religieus nummer, maar als je die tekst hoort zingen in een kerk krijgt die een religieuze lading Dominee Fred Omvlee

Omvlee is zelf een groot muziekliefhebber en fan van de Top 2000, het non-stop muzikale radio-evenement in aanloop naar de jaarwisseling. Met zijn kerkelijke vertaling van die Top 2000 wilde hij een oplossing bieden voor de wat hij noemt ‘kansloze zondag’ tussen de Kerst en Oud en Nieuw. Hij verwachtte dat zowel regelmatige kerkgangers als nieuwe mensen wel te porren zouden zijn voor zo’n speciale dienst vlak na Kerst.

De Breij Zelf heeft Omvlee al een Top 2000-dienst geleid, op de zondag voor Kerst, nóg een lastige zondag. Meer dan zeshonderd mensen had hij in de Grote Kerk in Apeldoorn. De muziek was van Major Seventh uit Maassluis. Omvlee werd het meest getroffen door een medley die eindigde in ‘Wit licht’ van Marco Borsato. Ik ben een mens van vlees en bloed

een druppel in de oceaan

onherkenbaar in de golven Omvlee: “Dat is geen religieus nummer, maar als je die tekst hoort zingen in een kerk krijgt die een religieuze lading.” Hetzelfde gebeurt volgens hem bij ‘Fix you’ van Coldplay. Dat nummer staat op nummer twee in de top drie van de Top 2000-diensten, tussen ‘Imagine’ van John Lennon op drie en Claudia de Breij’s ‘Mag ik dan bij jou’ op de eerste plaats.

