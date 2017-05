De tien geboden van judoka Roy Meyer: 'Ik kwam op tijd tot inkeer'

“Zonder Gods hulp zou het slecht met mij zijn afgelopen. Ik weet nog goed hoe ik als klein jongetje ging bidden als ik het moeilijk had - ‘Here Jezus, bescherm mij alsjeblieft’ - en hoe mijn deken dan twee keer zo zwaar op mij leek te drukken; alsof ik door Zijn liefde werd omsloten. God was er. En ik hoefde niet langer bang te zijn.”

"Ik heb altijd gezegd: topsport staat op nummer één, mijn relatie en mijn opleiding volgen op de tweede en de derde plaats. Inmiddels zeg ik dat mijn vrouw en mijn zoontje op één staan, maar als je me gaat vragen de topsport op te geven zal ik nee zeggen. Topsport was ooit mijn reddingsboei. Ik denk dat ik er gewoon nog niet aan toe ben om die los te laten.”

“Zodra je je niet meer bewust bent van jezelf of je omgeving, zodra je je gaat verliezen in uiterlijkheden, in de behoefte om dingen te bezitten, overtreed je dit gebod. Mijn grootste afgod is absoluut de topsport.

"Wat had ik nou gedaan? God gevraagd me te verdoemen? Ik was pas elf of zo, maar wist één ding zeker: dit zou ik nóóit meer doen. Niet omdat ik God ermee zou beledigen, of zoiets. God is geen toornig Opperwezen, God is niet Iemand die ons wil straffen. God is liefde, onvoorwaardelijke liefde. Alles wat misgaat in de wereld heeft de zichzelf vervloekende mens aan zijn eigen destructieve karakter te danken.”

“Op een dag liep ik in de tuin van een internaat - ik weet niet meer waar precies, ik denk dat het op mijn derde of mijn vierde adres was - toen ik een paar jongens de naam van God ijdel hoorde gebruiken. Ik vond het wel spannend klinken en besloot het ook een keer te proberen, maar ik voelde me daarna meteen heel erg rot.

“Gebrek aan structuur: dat is mijn grootste probleem. Ik ben traag, ik ben slordig en in mijn agenda is het een rommeltje. Rustmomenten komen eerder toevallig dan met opzet. Ze zijn wel nodig om mezelf in drukke tijden weer een beetje in balans te trekken. Ik heb twee hobby’s die me daarbij helpen: pianospelen en schatzoeken. Af en toe ga ik met mijn metaaldetector op pad. Het mooist zijn de dingen van historische waarde. Romeinse muntjes, antieke ringetjes, dat soort dingen... maar die structuur, ja, als ik mezelf daarin weet te verbeteren zal ik op alle lagen van mijn leven meer succesvol zijn.”

V Eer uw vader en uw moeder

“Op een middag kwam de gezinsvoogd langs. Er hing zo’n naar spanningsveld in huis. Mijn moeder was al een paar dagen van slag, maar dat kwam door de ruzies met mijn vader - dacht ik. Ik moest even op de bank komen zitten. Hoorde mijn ouders praten. Dat ze niet wisten hoe het verder moest. Dat het zo niet langer kon.

"Ik voelde de adem stokken in mijn keel, mijn maag kromp ineen... Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Toen kwam het hoge woord er uit: ‘Je moet weg.’ Mijn kleren werden in een paar vuilniszakken gepropt en niet veel later zat ik in de auto, op weg naar het internaat. Mijn moeder huilde. ‘Je mag in het weekend naar huis,’ zei ze, ‘ik ga je elke week een kaartje sturen!’ En: ‘Het is maar voor even.’ Mijn vader zei niets.

Misschien klopte het wel wat mijn ouders zeiden: ik was onhandelbaar, ik zwierf van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op straat Roy Meyer

“Ik werd afgezet bij een groot gebouw. In mijn gedachten kan ik de auto nog steeds zien wegrijden. Ik huilde, voelde me alleen, in de steek gelaten. Ik was net tien geworden. Misschien klopte het wel wat mijn ouders zeiden: ik was onhandelbaar, ik zwierf van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op straat, haalde kattekwaad uit, terroriseerde de buurt, maar wat moest ik thuis doen? Thuis was er altijd ruzie. Van de dertien jaar die mijn ouders bij elkaar zijn gebleven, hebben ze de meeste tijd op elkaar gescholden en gevochten.

“Mijn vader is van 1945, geboren op Curaçao. Hij is onder moeilijke omstandigheden opgegroeid, opgevoed door zijn oma en zijn moeder. Rond zijn negende werd hij naar een tehuis gestuurd waar de paters de scepter zwaaiden. Daarna is hij naar Nederland vertrokken. Ik wil je er niet te veel over vertellen - dat is zijn verhaal - maar ik kan wel zeggen dat het een duistere periode is geweest. Op een dag kwam hij mijn moeder tegen. Zij werd zijn tweede vrouw. Mijn moeder komt uit Mijdrecht. Ze is achttien jaar jonger dan mijn vader.

"Ik herinner me uit mijn vroege jeugd dat zij altijd bij me op de kamer kwam slapen. Ik durfde niet alleen te zijn. Later begreep ik pas echt waarom ik erop stond dat ze bij me bleef: dan kon mijn vader haar niets aandoen. Toen ik een jaar of vier was, heeft hij een keer zo hard met een bezem tegen haar been geslagen dat de steel brak en mijn moeder bewusteloos op de grond viel. Ik dacht dat ze dood was en raakte in paniek. Wat er daarna gebeurde, weet ik niet meer. Ik denk dat ik op een vreemde manier ook ging wennen aan die agressie in huis.

"Ik kreeg zelf ook regelmatig een tik, of een bos sleutels naar mijn hoofd gegooid. Mijn vader werd om het minste geringste boos. Ik was constant op mijn hoede en wist van ellende niet meer hoe ik me moest gedragen. Tegen de tijd dat ik uit huis werd gezet, was ik inderdaad niet meer te handhaven.

Het enige geluk in mijn leven was het geloof; als ik bad, voelde ik Zijn aanwezigheid en was ik niet langer alleen Roy Meyer

“Ik ging van het ene internaat naar het andere, heb twee keer - wegens plaatsgebrek - in een jeugdgevangenis gezeten. Het enige geluk in mijn leven was het geloof; als ik bad, voelde ik Zijn aanwezigheid en was ik niet langer alleen. Mijn moeder deed wat ze had beloofd: ze stuurde me kaartjes, meestal met een religieuze tekst over de liefde van God en hoe ik op Hem moest blijven vertrouwen.

“Mijn dossier werd inmiddels steeds dikker. Op een dag, ergens in 2008, las ik het rapport van een van die begeleiders toen het tot me doordrong dat ze mij als een hopeloos geval beschouwden. Dat raakte me zó diep. Ik dacht: ik moet hier weg zien te komen, weg van de mensen die zo over me denken. Op m’n knieën door alle shit heen kruipen, aardig zijn terwijl ik woedend was, overal ja en amen op zeggen, alle middelen waren geheiligd.

"En toen gebeurde er iets wonderlijks. Doordat ik ruzies uit de weg ging, zelfs glimlachte als iemand mij boos benaderde, begon er diep van binnen iets in me te veranderen. En meer dan dat: als ik vriendelijk deed - zelfs tegen mijn grootste vijand van dat moment - deed hij vriendelijk terug. Van iemand die deed alsof, veranderde ik langzaam maar zeker in een jongen die werkelijk positief in het leven stond.

"Het was een enorm succes, voor het eerst in mijn leven had ik mijn gedrag zelf onder controle. Ik vroeg mijn moeder om me boeken te sturen. Over het geloof, over psychologie, over het effect van positiviteit. Een half jaar later stond ik voor de jeugdrechter. Hij schoof mijn dossier aan de kant en zei: ‘Twee of drie keer per jaar kom ik jongens zoals jij tegen, jongens die écht willen veranderen. Ik denk dat het je gaat lukken.’ Het was alsof ik de zegen kreeg. Ik mocht naar huis.

Ik moest leren hoe ik me als een topsporter diende te gedragen Roy Meyer

“De eerste tijd woonde ik bij mijn moeder en haar nieuwe vriend. Ik werd begeleid door een therapeut, ging weer naar school en begon weer te judoën, de sport die ik vroeger al had beoefend, toen mijn ouders dachten dat ik daar minder druk van zou worden. Binnen een jaar werd ik Europees kampioen voor jongens onder de twintig.

"Ik moest alleen nog stoppen met blowen en geen biertjes meer drinken bij het ontbijt - een paar overblijfselen uit mijn jaren in de gevangenissen en de internaten. Ik moest leren hoe ik me als een topsporter diende te gedragen. Bij mijn derde grote toernooi, in Bremen, behaalde ik de tweede plaats. Er is een foto van mij, op het podium. Daar zie je het aan mijn blik: de omslag is nu definitief gemaakt.

“We zijn wel van het onderwerp afgedwaald hè? Eerbied voor mijn ouders... Misschien bestaat het eren van mijn vader en moeder er wel uit dat ik hen met rust laat. Ze hebben het niet in zich om mij te geven wat ik nodig heb. Ze missen het inzicht. Ik handel niet meer vanuit boosheid, ik heb geen hekel aan ze of zo, maar onderhuids is die wrok wel altijd blijven bestaan: hoe hebben jullie me zo in de steek kunnen laten?”

Tekst loopt door onder afbeelding.