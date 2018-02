De tank vol en daarna even een kaarsje branden

In Duitsland kun je door het hele land verspreid zo'n veertig godshuizen vinden voor vermoeide reizigers. Speciale bordjes bij een afrit geven aan dat op die plek een Autobahnkirche te vinden is. De Nederlandse Elsbeth Fraanje maakte vorig jaar een documentaire over die snelwegkerken. Ze won er een Gouden Kalf mee. Komende woensdag zendt de Evangelische Omroep de film uit.

Maar om de boodschap van de film écht over te brengen, leek het de omroep leuk om Nederlandse automobilisten ook eens stil te zetten langs de rijbaan. Op de parkeerplaats Neerduist aan de A1 bij Amersfoort zal een gebouwtje verrijzen dat wordt bemand door Rikko Voorberg, die in Amsterdam de PopUpKerk leidt. Twee dagen lang verwelkomt Voorberg iedereen die even wil bidden - en dat 'in de ruimste zin van het woord', vertelt programmamaker Tom Mikkers van de EO.

© TRBEELD

"In de documentaire zie je dat die snelwegkerken voor ieder op zijn eigen manier functioneren als gebedshuis. Sommigen bidden voor een voetbalwedstrijd, of danken voor goede seks. Andere mensen delen hun hele levensverhaal." Net als in de Duitse snelwegkerken, komt in de Nederlandse 'sjieke tent' een gebedenboek waar bezoekers hun ei in kwijt kunnen.

De actie is wel iets meer dan alleen promotie voor de film, zegt Mikkers. "We hopen dat het mensen tot nadenken stemt over waar ze in het leven staan."

