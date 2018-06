De Talibanstrijder bedoelt het goed

Marije Van Beek interviewde hem in april in Trouw. Die anekdote biedt een rauw inzicht in de denkwereld van Talibanstrijders die in 2014 in de Pakistaanse stad Peshawar een massamoord pleegden in een school. Ze schoten 141 mensen dood, onder wie 132 kinderen.

Online begon Rizvi een discussie met een van de daders. Volgens de man is het leven op aarde een minuscule episode in een mensenbestaan, vergeleken bij de eeuwigheid na de dood. 'We hebben hun levens niet beëindigd', corrigeert hij Rizvi. 'We hebben ze nieuwe levens geschonken in het paradijs.'

Kinderen gaan niet naar de hel, want ze hebben nog een zuiver hart

Het woord voor 'dood' in Urdu, Pakistaanse landstaal, is intiqaal, 'verhuizing', licht hij toe. Geen moordenaars dus, maar 'verhuizers'. De kinderen zullen in het paradijs meer liefde ervaren dan op aarde mogelijk is, weet de schutter zeker. De ouders waren militairen, die vochten tegen 'Gods soldaten'. Daarom hadden zij, de Taliban, die kinderen gedood. Maar ze maakten de kleintjes ook tot martelaars, met alle voorrechten die die status in het paradijs oplevert. Immers, ze zijn omgekomen ter wille van God.

Een deel van de 132 slachtoffers van de Taliban-aanval op een Pakistaanse school in 2014. © AP

Hoezo? Dat blijkt niet duidelijk uit de digitale correspondentie. Volgens de genadebeul hadden de kinderen nog zuivere harten, niet bedorven door hun 'ongelovige' moeders en vaders. Met een zuiver hart ben je welkom in het paradijs. De terroristen riepen telkens elk kind, voor ze het neerknalden, toe dat God groot is. Als een zegenspreuk? Een amulet voor bij de hemelpoort? Er zijn veel redenen om het ijskoud te krijgen bij zo'n 'verweer', even huiveringwekkend als de massamoord zelf.

Gelukkig zijn door­s­nee­mos­lims inconsequent

Hersenspoeling Tot Rizvi dringt door dat deze mensen, hij schrijft het cursief, echt geloven wat ze zeggen. Ze menen serieus dat ze die kinderen een weldaad hebben bewezen. Ze bedoelen dat niet cynisch. Het lijkt onvoorstelbaar, maar het is zo. Rizvi herinnert zich, pijnlijk, dat ook hij in het liefderijke milieu waarin hij opgroeide hoorde: 'Kinderen gaan niet naar de hel, want ze zijn nog onbedorven'. En ook zelf hoopte hij als kind dat hij sjahied, martelaar zou worden. Een lichtpuntje: de moordenaar voelt nog wel de drang zich voor Rizvi te rechtvaardigen. Is dat een oprisping van een restje menselijkheid dat de hersenspoeling heeft overleefd? Gelukkig zijn doorsneemoslims inconsequent, Rizvi noemt het cognitieve gespletenheid en is er blij mee. Allerlei treurigheden geloven ook zij soms wel in theorie, maar niet of maar half in de praktijk. En ze zullen nooit kinderen vermoorden om die gelukkig te maken en om God te behagen. De 'verhuisfirma' Taliban doet dat dus wel. In het hedendaagse vervolgdrama van ontploffende godsdienstwaan zie je ook andere kinderen, in Iraakse rechtbanken. Hun moeders waren bij IS en kunnen de doodstraf krijgen. Soms legt een fotograaf de onzekerheid van zo'n kind perfect vast en dan draait je maag zich om. Deze kinderen krijgen geen ereplek in het paradijs. Als uitschot zullen ze verkommeren in Iraakse weeshuizen, waar hun 'zuivere hartjes' snel zullen vervuilen. Misschien is het beter om de kleine Europeanen onder hen toch maar terug te halen. Ook zij kunnen er, net als de vermoorde schoolkinderen in Peshawar, niets aan doen. Eildert Mulder, arabist en oud-redacteur van Trouw, deelt in 'In de schaduw van de minaret' bespiegelingen over de islamitische wereld. Meer artikelen vindt u via trouw.nl/minaret.